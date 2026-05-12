Je’Von Evans sorprendió a Rusev; sigue en camino al Campeonato Intercontinental

Los retadores por el Campeonato Intercontinental siguen sumándose y uno de los tres que están en la fila dieron un gran paso adelante.

Penta abrió el segmento recordando las palabras de Ethan Page, quien la semana pasada aseguró merecer una oportunidad por el Campeonato Intercontinental tras cubrir al mexicano en un combate por equipos. El campeón retó a “All Ego” a salir para decírselo de frente.

Page apareció para burlarse de Penta y asegurar que merece una oportunidad titular, incluso proponiendo enfrentarlo en Saturday Night’s Main Event el próximo 23 de mayo. Sin embargo, el mexicano le respondió que las oportunidades primero deben ganarse.

La situación cambió con la llegada de Rusev, quien dejó claro que Ethan no merecía una lucha titular y aseguró que Penta perdió la semana pasada únicamente porque él intervino. Poco después apareció Je’Von Evans, acusando a Page de mentir y provocando un altercado entre todos.

► Lucha mano a mano entre Evans y Rusev

Adam Pearce decidió aprovechar el caos para pactar un combate inmediato entre Evans y Rusev, mientras Penta observaba cómo seguían creciendo los problemas alrededor de su campeonato.

Rusev dominó gran parte del combate gracias a su poder físico, castigando duramente a Evans dentro y fuera del ring con golpes y ataques fuertes, que no parecían que detendrian al luchador aéreo.

► Momentos claves

Sin embargo, Je’Von resistió el castigo y sorprendió al búlgaro en los momentos finales con un espectacular OG Cutter para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Je’Von Evans lo mete de lleno en la conversación por el Campeonato Intercontinental, donde Penta sigue rodeado por amenazas como Ethan Page y Rusev; además del mismo Je’Von quien podría pedir una lucha titular.