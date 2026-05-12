Nadie responde al reto de Oba Femi y este masacra a Berto y Ángel

Oba Femi apareció una vez más dispuesto a lanzar su reto abierto. El nigeriano aseguró que había llegado el momento de demostrar quién manda, aunque rápidamente recibió una inesperada noticia de parte de Adam Pearce.

Adam Pearce apareció en escena para informarle a “The Ruler” que nadie quiso aceptar el reto abierto, por lo que oficialmente el combate quedaba cancelado. La noticia molestó de inmediato al poderoso campeón.

Furioso, Oba Femi abandonó el ring rumbo a backstage, donde se encontró con Angel y Berto. Sin pensarlo demasiado, el nigeriano atacó a ambos para después arrastrarlos hasta el cuadrilátero y obligar al árbitro a iniciar el combate.

Ya en el ring, Oba dominó completamente la lucha, castigando a Los Garza con una brutal ráfaga de corner uppercuts y demostrando nuevamente su impresionante poder físico.

► Momentos claves

Tras lanzar a Angel sobre Berto, Oba Femi remató a este último con un devastador Fall From Grace para conseguir la cuenta de tres de manera contundente.

► ¿Qué pasará ahora?

La dominante actuación de Oba Femi vuelve a dejar claro por qué pocos quieren enfrentarlo. Sin rivales dispuestos a aceptar su reto abierto, el nigeriano continúa consolidándose como una de las fuerzas más destructivas de WWE.