Iyo Sky derrotó a Sol Ruca en espectacular duelo aéreo

Iyo Sky y Sol Ruca ofrecieron un combate lleno de velocidad, agilidad y castigos espectaculares, un duelo que podría repetirse dentro de un PLE por la calidad de ambas.

La lucha comenzó con intercambio de llaves y movimientos rápidos, donde Sol aprovechó su elasticidad para sorprender a la japonesa con tijeras y castigos como La Tapatía. Sin embargo, IYO respondió con ataques precisos y un fuerte backbreaker.

Conforme avanzó el combate, ambas elevaron el nivel con movimientos desde el esquinero, incluyendo un Spanish Fly de sky y una variante de Blue Thunder Bomb de Ruca que estuvo cerca de darle la victoria.

La intensidad continuó con patadas, vuelos y contraataques constantes, mientras el público apoyaba especialmente a la japonesa durante los momentos más cerrados de la lucha.

► Momentos claves

En el cierre, Sol Ruca intentó conectar el Sol Snatcher, pero Iyo Sky logró esquivarlo en el último instante para sorprenderla con un crucifijo con toque de espaldas para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Iyo Sky mostró respeto hacia Sol Ruca ayudándola a ponerse de pie antes de abrazarla en el centro del ring. Aunque la japonesa salió con la victoria, Sol volvió a demostrar que puede competir al más alto nivel.