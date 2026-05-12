Dominik Mysterio retiene el Megacampeonato AAA ante el Grande Americano Original

Dominik Mysterio puso en juego el Megacampeonato AAA frente a Original El Grande Americano en un combate donde el retador dominó varios momentos gracias a su llaveo y castigos al brazo, aunque el campeón terminó aprovechando las distracciones para salir con el triunfo.

Original El Grande Americano sorprendió desde el inicio al castigar constantemente la pierna y el brazo del campeón con llaves de rendición y suplexes. Incluso llevó a Dominik al límite con un armbar apoyado en las cuerdas.

Sin embargo, Dominik Mysterio logró reaccionar aprovechando un descuido de su rival, lanzándolo contra uno de los postes antes de tomar el control con The Three Amigos y varios ataques dirigidos a la máscara del retador.

La lucha continuó con intercambios de ofensiva, incluyendo un superplex de Original El Grande Americano y un Michinoku Driver de Dominik que estuvo cerca de definir el combate.

► Momentos claves

En la recta final aparecieron El Grande Americano, Rayo Americano y Bravo Americano para atacar ilegalmente al retador mientras Los Americanos Hermanos trataban de equilibrar la situación. En medio del caos el Original se distrajo al atacar al «ídolo mexicano», por lo que Dominik Mysterio aprovechó conectó un 619 seguido de un frog splash para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Dominik Mysterio continúa como Megacampeón AAA, aunque la rivalidad entre Original El Grande Americano, Los Americanos y Los Americanos Hermanos parece estar lejos de terminar.

Cabe recordar que el 30 de mayo finalmente se realizará la lucha de máscara conta máscara entre los dos Grandes Americanos.