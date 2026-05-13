CMLL presenta “Mitos en el Ring”, un espectáculo inspirado en la cosmovisión mesoamericana

El CMLL lanzará “Mitos en el Ring”, un innovador espectáculo que mezclará lucha libre, deidades prehispánicas, cortometrajes y rituales escénicos durante junio y julio en la Arena México.

El Consejo Mundial de Lucha Libre volverá a apostar por una propuesta diferente con el anuncio de “Mitos en el Ring”, un nuevo concepto que combinará la lucha libre mexicana con historias y personajes inspirados en la cosmovisión mesoamericana.

El evento se realizará todos los jueves de junio y julio de 2026 en la Arena México, donde los luchadores dejarán temporalmente de lado sus personajes habituales para transformarse en dioses, héroes y entidades legendarias del México prehispánico.

La empresa busca convertir la “Catedral de la Lucha Libre” en una experiencia inmersiva donde no solo habrá combates, sino también cortometrajes, danzas rituales y efectos audiovisuales relacionados con mitologías ancestrales.

► Deidades y leyendas llegarán al ring del CMLL

Entre los enfrentamientos anunciados destacan combates inspirados directamente en relatos tradicionales mesoamericanos.

Nanahuatzin vs. Tecuciztécatl.

Mayahuel vs. Tzitzimímitl.

Hunahpú y Xbalanqué vs. Xibalbá.

Apatzi y Sïkuame vs. Ucumu y Uárhiri.

Las historias estarán relacionadas con mitos sobre la creación del sol y la luna, el inframundo y las leyendas narradas en textos ancestrales como el Popol Vuh.

► Luchadores del CMLL tendrán personajes especiales

Para este proyecto participarán varios talentos de la empresa como Metálica, Star Jr., India Sioux, Akuma, Fugaz y otros gladiadores.

Cada uno contará con máscaras, vestuarios y coreografías especialmente diseñadas para representar figuras mitológicas inspiradas en la iconografía prehispánica.

La intención del proyecto es presentar algo distinto al formato tradicional de funciones semanales, mezclando espectáculo teatral y lucha libre en una sola experiencia.

► “Mitos en el Ring” formará parte del ambiente rumbo al Mundial 2026

El proyecto también forma parte de las actividades especiales impulsadas alrededor del Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

La empresa busca atraer tanto al público mexicano como a turistas internacionales interesados en vivir una experiencia relacionada con la cultura nacional y la lucha libre.

Además de las tradicionales funciones de martes, viernes y domingo, estos jueves especiales ampliarán la programación habitual de la Arena México durante el verano.

► Boletos y preventa para “Mitos en el Ring”

Los precios arrancarán desde los 250 pesos y se espera una fuerte demanda debido a lo llamativo del concepto.

Por ahora, el CMLL no ha revelado todos los detalles del espectáculo, aunque se espera que en las próximas semanas se anuncien más luchadores, historias y elementos especiales para esta nueva propuesta.