Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y Young Bucks vencieron a FTR, The Dogs y Tommaso Ciampa

Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y Young Bucks se enfrentaron a FTR, Tommaso Ciampa y The Dogs en una lucha que estuvo llena de caos tanto dentro como fuera del ring.

La lucha arrancó con una pelea generalizada. Matt Jackson y Clark Connors se fueron hasta ringside, mientras Copeland intercambiaba golpes con Dax Harwood. Poco después, Cassidy recibió gran parte del castigo de los rudos, especialmente de Ciampa y FTR.

Las intervenciones también marcaron el combate. Stokely Hathaway distrajo a Cassidy para permitir un golpe ilegal de Cash Wheeler, mientras los rudos mantuvieron aislados a sus rivales durante varios minutos.

Sin embargo, el relevo a Nick Jackson cambió el ritmo de la lucha. Los Bucks tomaron el control con superkicks y vuelos sobre sus rivales, mientras Christian Cage recibió una gran reacción del público cuando entró para limpiar el cuadrilátero.

► Momentos claves

En la parte final, Copeland arrasó con The Dogs y los Bucks volaron sobre FTR en ringside. Tras un intercambio de finishers y superkicks, Orange Cassidy conectó un Orange Punch sobre Clark Connors, dejando el camino listo para que Copeland rematara con una spear. Cassidy cubrió a Connors para conseguir la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Ahora, Chsirtian Page y Cope están preparándose para buscar el Campeonato de Parejas ante FTR; en caso de perder ya no podrían unirse como compañeros.