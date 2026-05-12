Matt Jackson habló con Triple H sobre Young Bucks vs. New Day

En la más reciente edición de Being The Elite, Matt Jackson reveló que en 2018, poco antes de la formación de AEW, y en el transcurso de su salida de NJPW y ser independientes, él y su hermano Nick Jackson hablaron al teléfono con Triple H para poder hacer una lucha entre The Elite y The New Day.

► Lo que pudo haber sido: The Young Bucks vs. The New Day en 2018

En 2018, The Young Bucks y Kenny Omega todavía trabajaban fuera de WWE y poco después terminarían fundando AEW junto a Tony Khan.

The Young Bucks y The New Day protagonizaron múltiples interacciones en redes sociales durante aquella época, alimentando rumores sobre un posible enfrentamiento.

Y es que, según reveló, en aquel entonces, Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega querían bastante luchar ante Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, tanto, que hasta hablaron con Triple H. Estas fueron sus palabras:

“Realmente estábamos tratando de lograr que ocurriera una lucha entre The New Day, The Young Bucks y Kenny. Una lucha activa de The Elite contra The New Day. WWE decía que estaban intentando hacerlo de su lado. Nosotros definitivamente estábamos hablando con nuestros jefes. Incluso al punto de que en 2018 tuvimos una llamada con Triple H y hablamos con él diciéndole: ‘Hey, realmente nos gustaría hacer esta lucha’.

«No sé si él estaba necesariamente interesado en hacer solamente esa lucha. Creo que estaba más interesado en convencernos de trabajar para él, pero hablamos del tema con él. Nosotros hablábamos en serio sobre hacer esa lucha y pensábamos que probablemente íbamos a poder lograrla, y desafortunadamente nunca ocurrió”.

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Aunque la lucha nunca ocurrió, sigue siendo considerada uno de los combates soñados más importantes que jamás se realizaron entre talentos de WWE y AEW.