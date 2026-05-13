Tatum Paxley y Lizzy Rain aprovecharon el abandono de Zaria para derrotar a Nikkita Lyons

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Nikkita Lyons y Zaria parecían tener el control de varios momentos del combate ante Tatum Paxley y Lizzy Rain, pero las tensiones entre las dos primeras terminaron marcando el desenlace de la lucha.

La lucha comenzó con Zaria dominando físicamente a Lizzy Rain, aunque la británica logró responder con velocidad y ataques aéreos. Más adelante, Paxley tomó el relevo para castigar a la australiana con rodillazos y ofensiva combinada junto a Rain.

Nikkita Lyons también tuvo momentos de dominio gracias a su fuerza, conectando un powerslam y posteriormente una Liger Bomb sobre Tatum. Sin embargo, Rain volvió a equilibrar la balanza con chops, un cutter sobre Zaria y un flying headbutt.

Con el combate completamente parejo, Lyons buscó desesperadamente llegar a su esquina para darle el relevo a Zaria y recuperar el control.

Momentos claves

Cuando Nikkita Lyons finalmente logró acercarse a su compañera, Zaria decidió abandonar la lucha y marcharse de ringside. La distracción permitió que Tatum Paxley y Lizzy Rain remataran a Lyons con un Thunder Struck para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

El abandono de Zaria deja muchas dudas por lo que pueda pasar, incluyendo una posible rivallidad con Nikkita Lyons, mientras que Tatum Paxley y Lizzy Rain aprovecharon la situación para conseguir una importante victoria en la división femenil.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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