Tatum Paxley y Lizzy Rain aprovecharon el abandono de Zaria para derrotar a Nikkita Lyons

Nikkita Lyons y Zaria parecían tener el control de varios momentos del combate ante Tatum Paxley y Lizzy Rain, pero las tensiones entre las dos primeras terminaron marcando el desenlace de la lucha.

La lucha comenzó con Zaria dominando físicamente a Lizzy Rain, aunque la británica logró responder con velocidad y ataques aéreos. Más adelante, Paxley tomó el relevo para castigar a la australiana con rodillazos y ofensiva combinada junto a Rain.

Nikkita Lyons también tuvo momentos de dominio gracias a su fuerza, conectando un powerslam y posteriormente una Liger Bomb sobre Tatum. Sin embargo, Rain volvió a equilibrar la balanza con chops, un cutter sobre Zaria y un flying headbutt.

Con el combate completamente parejo, Lyons buscó desesperadamente llegar a su esquina para darle el relevo a Zaria y recuperar el control.

► Momentos claves

Cuando Nikkita Lyons finalmente logró acercarse a su compañera, Zaria decidió abandonar la lucha y marcharse de ringside. La distracción permitió que Tatum Paxley y Lizzy Rain remataran a Lyons con un Thunder Struck para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

El abandono de Zaria deja muchas dudas por lo que pueda pasar, incluyendo una posible rivallidad con Nikkita Lyons, mientras que Tatum Paxley y Lizzy Rain aprovecharon la situación para conseguir una importante victoria en la división femenil.