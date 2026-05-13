Naraku debutó en NXT aplastando a Lince Dorado

Después de varias semanas enviando mensajes dirigidos a Tony D’Angelo, el exluchador de NJPW Naraku finalmente debutó en NXT y dejó una fuerte impresión al destruir a Lince Dorado en su primer combate dentro de WWE.

Desde el inicio del combate, Naraku impuso condiciones gracias a su poder físico, frenando cualquier intento de velocidad por parte de Lince Dorado. Aunque el mexicano intentó reaccionar usando su agilidad y conectó un springboard crossbody, el japonés retomó rápidamente el control.

Naraku castigó constantemente a su rival con suplexes, powerslams y fuertes codazos dirigidos a la clavícula del enmascarado. Incluso atrapó a Lince Dorado en una dolorosa llave de rendición para desgastarlo todavía más.

Lince logró reaccionar por unos instantes con varias patadas y un handspring cutter, pero el debutante respondió inmediatamente con una brutal patada que volvió a dejarlo sin respuesta.

► Momentos claves

En la recta final, Naraku conectó dos Fisherman Buster consecutivos antes de rematar a Lince Dorado con The Abyss para conseguir la cuenta de tres de manera dominante.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este contundente debut, Naraku dejó claro que llegó a NXT con objetivos grandes. Tras semanas lanzando advertencias a Tony D’Angelo, todo apunta a que el japonés buscará acercarse rápidamente al Campeonato de NXT.