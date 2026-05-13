Stacks Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors llevaron a BirthRight a la victoria en NXT

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Channing “Stacks” Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors, acompañados por Arianna Grace y Lexis King, enfrentaron a EK Prosper, Tate Wilder y Sean Legacy en un combate donde la estrategia grupal terminó marcando diferencia.

La lucha comenzó con Tate Wilder sorprendiendo a “Stacks” gracias a su velocidad, aunque BirthRight no tardó en reaccionar para comenzar a castigar en conjunto a sus rivales. Charlie Dempsey y Uriah Connors ayudaron a tomar el control con constantes relevos y ataques dirigidos.

Sean Legacy y EK Prosper intentaron equilibrar la pelea con ofensivas rápidas y vuelos hacia ringside, provocando incluso que el público alabara el combate con cánticos de “NXT”. Sin embargo, BirthRight volvió a recuperar el dominio atacando especialmente las piernas de Legacy.

Wilder tuvo una gran reacción en la recta final, enfrentándose prácticamente solo a todos sus rivales y conectando varios suplexes y ataques aéreos que estuvieron cerca de darle la victoria a su equipo.

Momentos claves

En el cierre del combate, Charlie Dempsey esquivó un moonsault de Tate Wilder, provocando que este impactara de lleno contra la lona. Inmediatamente después, Uriah Connors y Stacks Lorenzo conectaron un doble Busaiko Knee para permitir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece la posición de BirthRight dentro de NXT, dejando claro que la combinación entre Stacks Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors puede convertirse en una seria amenaza para cualquier equipo de la marca.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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