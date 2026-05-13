Stacks Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors llevaron a BirthRight a la victoria en NXT

Channing “Stacks” Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors, acompañados por Arianna Grace y Lexis King, enfrentaron a EK Prosper, Tate Wilder y Sean Legacy en un combate donde la estrategia grupal terminó marcando diferencia.

La lucha comenzó con Tate Wilder sorprendiendo a “Stacks” gracias a su velocidad, aunque BirthRight no tardó en reaccionar para comenzar a castigar en conjunto a sus rivales. Charlie Dempsey y Uriah Connors ayudaron a tomar el control con constantes relevos y ataques dirigidos.

Sean Legacy y EK Prosper intentaron equilibrar la pelea con ofensivas rápidas y vuelos hacia ringside, provocando incluso que el público alabara el combate con cánticos de “NXT”. Sin embargo, BirthRight volvió a recuperar el dominio atacando especialmente las piernas de Legacy.

Wilder tuvo una gran reacción en la recta final, enfrentándose prácticamente solo a todos sus rivales y conectando varios suplexes y ataques aéreos que estuvieron cerca de darle la victoria a su equipo.

► Momentos claves

En el cierre del combate, Charlie Dempsey esquivó un moonsault de Tate Wilder, provocando que este impactara de lleno contra la lona. Inmediatamente después, Uriah Connors y Stacks Lorenzo conectaron un doble Busaiko Knee para permitir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece la posición de BirthRight dentro de NXT, dejando claro que la combinación entre Stacks Lorenzo, Charlie Dempsey y Uriah Connors puede convertirse en una seria amenaza para cualquier equipo de la marca.