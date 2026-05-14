Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante Brian Cage

Kevin Knight puso en juego el Campeonato TNT en un reto abierto que terminó siendo respondido por Brian Cage, quien reapareció en AEW luego de 14 meses fuera de acción debido a una lesión de rodilla.

Desde el inicio, Cage dejó claro que seguía siendo una amenazadominante. Aunque Knight intentó sorprenderlo con velocidad y ataques aéreos, el exintegrante de The Mogul Embassy respondió con castigos de poder y constantes ataques contra la espalda y el cuello del campeón.

El regreso de Cage fue contundente, lanzando a Knight contra los esquineros y castigándolo incluso fuera del ring. El campeón apenas lograba reaccionar ante la potencia de su rival, quien controló gran parte de la lucha tras la pausa comercial.

Sin embargo, Kevin Knight encontró espacios para responder con patadas voladoras y ataques desde las cuerdas, tratando de frenar el dominio del retador.

► Momentos claves

La lucha también tuvo interferencias externas. Mike Bailey evitó que Lance Archer interviniera directamente, aunque Archer igualmente logró castigar al canadiense en ringside. En el cierre, Cage estuvo cerca de la victoria tras varios bombazos de poder, pero Knight resistió y sorprendió al exretador con un enorme UFO Splash desde lo alto para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Kevin Knight continúa consolidándose como Campeón TNT. Pese a la derrota, Brian Cage se mostró bastante bien y buscará recomponer el camino.