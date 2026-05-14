Will Ospreay vence a Ace Austin y afianza alianza con los Death Raiders

Will Ospreay regresó a AEW luego de varias semanas fuera de acción en Dynamite. El británico volvió al ring enfrentando a Ace Austin, mientras continúa entrenando bajo las enseñanzas de Jon Moxley para convertirse en “el mejor luchador del mundo”.

La lucha comenzó con intercambio de llaves y castigo al brazo izquierdo de Ospreay, quien todavía mostró señales de la lesión que lo mantuvo fuera de acción. Austin aprovechó esa situación para dominar durante varios minutos con castigos directos al brazo y ataques constantes en el esquinero.

El integrante de Bang Bang Gang sorprendió por momentos al británico con fuertes patadas y movimientos rápidos, incluso llegando a controlar gran parte del combate mientras Ospreay buscaba reaccionar.

Sin embargo, poco a poco el exCampeón Internacional encontró espacios para responder con ataques veloces, incluyendo una catapulta que mandó a volar a Austin antes de conectar un potente Hidden Blade.

► Momentos claves

Tras dejar lastimado a Ace Austin, Will Ospreay aprovechó el daño en el brazo de su rival para atraparlo con una palanca voladora al brazo y obligarlo a rendirse, consiguiendo así una importante victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Después de la lucha, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens aparecieron para confrontar a Ospreay. Joe le exigió una respuesta sobre unirse a ellos de cara a AEW Double or Nothing 2026 y, ante el silencio del británico, aseguró que le haría “la vida imposible”.

La tensión aumentó cuando The Opps intentaron atacar a Ospreay, pero PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García, Wheeler Yuta, Marina Shafir y Jon Moxley aparecieron para respaldarlo y evitar la pelea.