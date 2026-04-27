El sábado en AEW Colliison, pudimos ver lo sucedido después de que los Death Riders (Jon Moxley, Marina Shafir, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García) rescataran a Will Ospreay de la furia de Mark Davis para luego llevárselo no sólo de la zona de ringside, sino de la arena.

En el video, pudimos ver Aerial Assassin, visiblemente golpeado, mientras Marina Shafir le ajustaba el cuello con una toalla para ayudarlo con el dolor causado por el martinete de Davis.

► «¡Podemos convertirte en un arma!

Jon Moxley, sentado en una silla, con tono calmado pero intenso, habló con Ospreay:

¿Qué es lo que estás tratando de lograr, además de romperme el cuello? Cuando vas al ring, cuando te levantas por la mañana, ¿adónde estás tratando de llegar? ¿Quién estás tratando de ser? ¿Qué es lo que persigues? No creo que sepas las respuestas a esas preguntas.

Hace casi siete años, te vi por primera vez, vi el poder que posees, la habilidad que tienes. Pero esto —tu cuerpo, carne, músculo, hueso— se romperá eventualmente. Puedes intentar atravesar la pared de ladrillos tantas veces como quieras, pero la pared no se moverá. Pero si das un paso atrás y te das cuenta de que hay una puerta, puedes atravesarla y convertirte en quien quieras del otro lado.

(Se tocó la cabeza) ¡Esto, entrenado y perfeccionado correctamente, no se romperá! Tomas dominio sobre tu mente. Podemos convertirte en un arma como la lucha profesional nunca ha visto. Esta cosa (señala entre los dos) tiene que llegar a su fin de una forma u otra. (Moxley deslizó una silla hacia Ospreay. El resto de los Death Riders se retiró.)

Podemos arreglar cuentas, y puedes ser como todos los demás. O puedes convertirte en todo lo que estás destinado a ser. Tu elección.

Moxley se acostó boca abajo en el piso con las manos detrás de la espalda. Ospreay tomó la silla con cautela y le dijo al camarógrafo que se fuera de ahí.

Entrenar la mente para no romperse, dominar el dolor y convertirse en “un arma” definitiva es lo que ofrece Moxley. Ofrece ser el mentor de Ospreay, una interesante trama que muchos fans han calificado como uno de los mejores segmentos del año por historia, atmósfera y suspenso.