El formato de tres horas de WWE SmackDown podría llegar a su fin antes de lo que estaba previsto. Esto, luego de que a inicios de este año el mismo fuera adoptado para dar mayor cabida a las historias dentro de la temporada de WrestleMania. Sin embargo, sabemos que cantidad no siempre es sinónimo de calidad.

► SmackDown adoptó el formato de tres horas desde inicios de año

Tras el episodio de SmackDown posterior a WrestleMania 42, pudimos conocer un reporte de Bodyslam.net, que indica que se espera que la «marca azul» elimine la hora adicional y regrese a su formato habitual de dos horas en un futuro cercano. Sin embargo, no se proporcionó una fecha exacta ni detalles adicionales sobre cuándo se hará oficial este cambio.

«Fuentes indican a Bodyslam que SmackDown dejará el formato de tres horas para volver al de dos en unas pocas semanas».

Esta novedad se suma a los rumores previos que sugerían que el formato de tres horas podría ser meramente temporal, similar a lo ocurrido el año pasado. Bryan Alvarez abordó anteriormente esta situación en su programa, explicando que la duración extendida no parecía ser una medida permanente y que podría seguir el mismo patrón utilizado el año pasado.

«Este fue el primer SmackDown de tres horas, y durante el programa hicieron un comentario —que no llegué a apuntar—; sin embargo, la forma en que lo expresaron me hizo pensar que se trata de algo temporal y de carácter anual. El año pasado, por supuesto, SmackDown tuvo una duración de tres horas durante aproximadamente la primera mitad del año, para luego volver a las dos horas».