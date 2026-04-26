El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas, (anteriormente llamado Laredo Arena, Laredo Entertainment Center y Laredo Energy Arena), coliseo con capacidad para 8,065 aficionados.

WWE RAW 20 de abril 2026 | Roman Reigns, nuevo campeón.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a The Kabuki Warriors (***) Ethan Page venció a Je’Von Evans (***) Liv Morgan venció a Sol Ruca (*** 1/2) Finn Balor venció a JD McDonagh (*)

► Este lunes en WWE Raw

Joe Hendry llega a Raw de manera oficial. El nuevo integrante del elenco de la marca roja llega junto a Sol Ruca y Ethan Page desde NXT. 53 semanas después de enfrentar a Randy Orton en WrestleMania 41, Hendry presentará en Raw un concierto en vivo. Se había rumorado que Hendry será ascendido cuando SmackDown se expandió a tres horas, pero los planes no se materializaron. En cambio, se quedó en NXT, donde capturó el Campeonato NXT y lo sostuvo durante un par de meses antes de perderlo ante Tony D’Angelo. Su concierto será el primer capítulo de una nueva historia, y seguramente será una historia de éxito, pues si alguien sabe cómo conectar con una arena en treinta segundos, ese es Joe Hendry.

La semana pasada Rusev interrumpió el combate entre Je’Von Evans y Ethan Page, atacando a Evans en represalia por el OG Cutter que este le propinó desde lo alto de una escalera en WrestleMania. Penta acudió en auxilio de Evans, pero también cayó ante el Bruto Búlgaro, quien le aplicó el Accolade y luego puso el Campeonato Intercontinental sobre sus hombros para dejar clara su ambición. Este lunes veremos a Penta y Rusev en un mano a mano no titular.

En lucha de relevos, Bayley y Lyra Valkyria se medirán con Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. La Campeona Mundial, Liv Morgan, estará en la esquina de las rudas.

El Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, tomará su decisión con respecto al reto lanzado por Jacob Fatu para Backlash. La semana pasada, Fatu declaró que no quiere el título, lo necesita: necesita todo lo que Reigns tiene, y aclaró que no está ahí para ser el Jefe Tribal, sino para tomar todo lo que ese título representa. La condición que Reigns tiene sobre la mesa es clara: defenderá el título en Backlash siempre que Fatu acepte reconocerlo como el OTC si sale derrotado.

Becky Lynch regresa como Campeona Intercontinental. Habrá que ver si su aparición es celebración, confrontación, o las dos cosas al mismo tiempo.

CM Punk está anunciado. Su dirección post-Mania —si va hacia Cody Rhodes o hacia otro rival— debería empezar a tomar forma esta noche en Laredo.

Además, Seth Rollins está programado para abrir Monday Night Raw este lunes. La semana pasada, The Vision lo dejó tendido en la lona. Rollins tiene una cuenta pendiente con Bron Breakker.