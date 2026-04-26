Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 19 al 25 de abril 2026.

La semana del 19 al 25 de abril de 2026 en WWE fue el verdadero arranque de la temporada post-WrestleMania 42 una semana de coronaciones, advertencias y nombres que dejaron de prometer para empezar a imponer. Entre el eco de WrestleMania y el camino abierto hacia Backlash, tres luchadores se adueñaron del foco con actuaciones que no solo sostuvieron el impulso, sino que definieron el nuevo pulso de la empresa.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 19 al 25 de abril 2026



Jacob Fatu fue, sin discusión, el hombre de la semana. Lo que hizo entre Raw y SmackDown fue más que ganar presencia: fue apropiarse del centro del conflicto más importante de WWE. El lunes en Raw, Fatu irrumpió frente a Roman Reigns, recién coronado Campeón Mundial Peso Completo, y lo desafió sin titubeos. No fue solo una confrontación familiar; fue una declaración de guerra. Fatu no habló como un aspirante, habló como un depredador que ya olió sangre en la cima. Su promo, directa y brutal, lo colocó como la amenaza más seria al reinado de Roman desde que volvió a tomar poder.

Tiffany Stratton tuvo la victoria más limpia y más simbólica de la semana. En un SmackDown lleno de caos, interrupciones y ataques, ella fue una de las pocas que simplemente salió, ganó y se fue con oro en la cintura. Derrotó a Giulia para conquistar el Campeonato Femenino de los Estados Unidos y lo hizo como mejor sabe: con oportunismo, precisión y ese descaro que convierte cada aparición suya en un acto de arrogancia calculada.

Rhea Ripley salió de WrestleMania como campeona y esta semana se aseguró de que nadie olvidara quién manda en SmackDown. Su primera aparición como nueva Campeona Femenina de WWE tuvo el tono exacto que exige una figura dominante presencia absoluta, seguridad total y cero interés en compartir protagonismo. Rhea no volvió para celebrar; volvió para imponer orden.

► Combate de la semana

Jacob Fatu vs. Solo Sikoa – WWE SmackDown – 24 de abril 2026

No fue la lucha más larga ni la más espectacular en ejecución pura, pero sí la más completa en contexto, narrativa y consecuencias. Fue un combate que cargó con el peso de toda la semana post-WrestleMania y lo convirtió en algo tangible una guerra interna dentro del intento de reunión de Bloodline con el próximo retador al Campeonato Mundial Peso Completo peleando no solo por una victoria, sino por legitimidad.

Lo mejor del combate fue cómo convirtió a Jacob Fatu en una amenaza real. No solo venció a Solo Sikoa con el Mighty Moonsault en el evento estelar, también resistió el caos posterior y repelió el ataque de MFT para cerrar SmackDown de pie, solo y dominante.