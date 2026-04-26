Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre profesional All Elite Wrestling (AEW), del 19 al 25 de abril 2026.

AEW vivió una semana de consolidación entre el 19 y el 25 de abril de 2026, una donde tres nombres se elevaron por encima del resto no solo por victorias, sino por presencia, narrativa y peso específico dentro del programa. No fue una semana de simple acumulación de triunfos; fue una semana donde tres luchadores demostraron por qué hoy mismo orbitan el centro de gravedad de All Elite Wrestling.

► Los protagonistas de la semana en AEW 19 al 25 de abril 2026

Darby Allin fue, otra vez, el corazón salvaje de AEW. El campeón mundial no solo retuvo el oro ante Tommaso Ciampa en el evento estelar de Dynamite, sino que volvió a convertir una defensa titular en un acto de autodestrucción controlada. Sangrando, sobreviviendo y castigando su propio cuerpo como si cada combate fuese una guerra de desgaste personal, Darby reafirmó que su reinado no se sostiene en superioridad física, sino en una resistencia casi irracional.

Jack Perry tuvo una semana menos caótica, pero igual de importante. Mientras otros necesitaron dramatismo, él necesitó control. Perry volvió a defender con éxito el Campeonato Nacional de AEW y siguió haciendo exactamente lo que mejor ha aprendido a hacer en esta etapa de su carrera ganar, sostener el oro y reforzar la idea de que ya no es una promesa incómoda, sino un campeón completamente asentado. Su evolución dejó de sentirse como una provocación y empezó a sentirse como una certeza.

Brody King, tuvo una semana dominante. Su victoria sobre Lio Rush en Dynamite no fue solo un triunfo; fue una declaración de fuerza. Lio intentó imponer velocidad, movilidad y ritmo, pero Brody destruyó todo eso con violencia metódica. Lo aplastó, lo cortó en seco y cerró la lucha con la sensación de que estaba operando en otra categoría física. Fue una actuación breve, brutal y completamente efectiva. Brody no solo ganó, impuso presencia. Tras la lucha King dejo claro que la siguiente guerra de Darby Allin ya estaba en camino.

► Combate de la semana

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Tommaso Ciampa – AEW Dynamite – 22 de abril 2026

El mejor combate de la semana en AEW fue el choque entre Darby Allin y Tommaso Ciampa por el Campeonato Mundial, una lucha que encapsuló todo lo que hizo fuerte a la empresa entre el 19 y el 25 de abril: violencia, drama, resistencia y sensación de riesgo real. No fue simplemente el evento estelar de Dynamite; fue la lucha que definió la semana.

El cierre fue lo mejor de todo. Cuando Darby finalmente encontró la ventana para cerrar el combate y retener el campeonato, la sensación no fue de dominio, sino de supervivencia. Y eso fue exactamente lo que hizo especial esta lucha: no presentó a Darby como un campeón invencible, sino como uno lo suficientemente terco como para seguir sobreviviendo.