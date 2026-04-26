Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. y entre otras cosas vimos a Hijo de Dr. Wagner Jr. vencer a Laredo Kid.
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 25 de abril vimos:
- Rey Fénix y La Parka vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (**)
- Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Laredo Kid (***)
- El Grande Americano y Texano Jr. vencieron a El Mesías y Mecha Wolf (***)
► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 2 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 2 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Auditorio José María Arteaga Querétaro, México,
|Capacidad
|2, 031 espectadores