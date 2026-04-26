Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026

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Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. y entre otras cosas vimos a Hijo de Dr. Wagner Jr. vencer a Laredo Kid.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 25 de abril vimos:

  1. Rey Fénix y La Parka vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (**)
  2. Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Laredo Kid (***)
  3. El Grande Americano y Texano Jr. vencieron a El Mesías y Mecha Wolf (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026

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El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 2 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 2 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 8:00 PM
Transmisión FOX
Sede Auditorio José María Arteaga Querétaro, México,
Capacidad 2, 031 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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