Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 2 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presento en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. y entre otras cosas vimos a Hijo de Dr. Wagner Jr. vencer a Laredo Kid.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 25 de abril vimos:

Rey Fénix y La Parka vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) (**) Hijo de Dr. Wagner Jr. venció a Laredo Kid (***) El Grande Americano y Texano Jr. vencieron a El Mesías y Mecha Wolf (***)

► Cartelera Lucha Libre AAA 2 de mayo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 2 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, México, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

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