AEW reveló los participantes para el Owen Hart Tournament 2026

All Elite Wrestling anunció los brackets oficiales del Torneo de la Fundación Owen Hart 2026, uno de los torneos más importantes del año dentro de la empresa, donde los ganadores obtendrán una oportunidad titular en All In.

Entre los nombres más destacados aparece Bandido, actual Campeón Mundial ROH y uno de los representantes mexicanos más importantes dentro de AEW. El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá una prueba durísima en la primera ronda cuando enfrente a Swerve Strickland durante Double or Nothing.

El torneo varonl también contará con nombres como Will Ospreay, Samoa Joe, Claudio Castagnoli, Brody King, Mark Davis y Jack Perry.

► Persephone representará al CMLL en el torneo femenil

En la rama femenil, otra representante con vínculo directo al CMLL será Persephone, actual Campeona Mundial CMLL y una de las luchadoras mexicanas con mayor crecimiento internacional en los últimos años. Persephone enfrentará a la japonesa Hazuki en la primera ronda del torneo, dentro de un bracket que también incluye a figuras como Willow Nightingale, Athena, Mina Shirakawa, Skye Blue y Sareee.

La presencia de Bandido y Persephone vuelve a confirmar el enorme momento que vive el talento mexicano dentro de AEW y la creciente alianza internacional con el CMLL.

► Double or Nothing comenzará el camino rumbo a Forbidden Door

AEW confirmó que varias luchas de la primera ronda se celebrarán en Double or Nothing, mientras que las finales del torneo se disputarán en Forbidden Door el próximo 28 de junio.

El Owen Hart Tournament se ha convertido en uno de los torneos más prestigiosos de AEW, y este año contará con una fuerte presencia internacional, con luchadores provenientes de Japón, México, ROH y otras empresas aliadas.