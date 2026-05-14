NJPW: Resultados Best of the Super Jr. 33 – Inicia el torneo; Titán suma sus primeros puntos

Ante un pletórico Korakuen Hall, New Japan Pro Wrestling inició su magno torneo anual individual para pesos junior, «Best of the Super Jr. 33«.

► Best of the Super Jr. 33

Con nueve intensos combates dieron inicio las acciones de la fase de grupos. Por problemas de calendario, Jun Kasai no pudo sostener su encuentro contra Valiente Jr., pero éste duelo fue agendado para más adelante.

Taiji Ishimori echó mano de su gran experiencia para dar cuenta de Jakob Austin Young y sumar sus primeros puntos.

La astucia de SHO le valió llevarse el duelo ante su compañero de HOT, Yoshinobu Kanemaru, ocasionando que fuera descalificado.

El veterano Ryusuke Taguchi fue un duro sinodal para el debutante Daiki Nagai.

El sensacional Hyo de Dragon Gate, tuvo su presentación soñada al superar a YOH para su primer triunfo.

Robbie X y Nick Wayne sostuvieron un intenso choque, pero una genialidad de Wayne le valió alcanzar la victoria con su movimiento final, Wayne’s World.

KUSHIDA luchó descalzo para su duelo ante Robbie Eagles. Esta fue la segunda confrontación individual entre ambos y resultó un intenso choque de castigos. En un momento crucial, Eagles intentó aplicar el Turbo Backpack, pero KUSHIDA lo contrarrestó con un roll-up y luego ejecutó el Back to the Future para ganar.

El internacional luchador mexicano enmascarado Titán, volvió a verse las caras contra Master Wato. Ambos fueron protagonistas de la gran final del BOSJ de 2023 y en esa ocasión fue el japonés quien se impuso. En esta ocasión las cosas fueron muy diferentes ya que el Inmortal brindó una feroz lucha que culminó con una sumisión denominada Gideón, con la que le arrancó la rendición a su rival.

En el turno semifinal, El Desperado y Daisuke Sasaki de DDT sostuvieron un esperado encuentro. A pesar de su gran amistad, los dos se atacaron ferozmente. En 2023 ya se habían enfrentado con saldo a favor de Despy, por lo que en esta ocasión, Sasaki esperaba cobrar su venganza. Sasaki centró sus ataques en el cuello de Desperado y éste respondió castigando sus rodillas. Sasaki detuvo las patadas y propinó una parada baja para enseguida someter a su rival con un Cross Facelock con el que lo rindió, siendo la primera sorpresa de la competencia.

Kosei Fujita, campeón defensor del BOSJ 32, no tuvo contemplaciones ante Francesco Akira. Ambos se agredieron verbalmente en la conferencia de prensa del día previo. Incluso Akira golpeó a Fujita con una silla. Con este antecedente, los dos se atacaron sin piedad, pero Fujita fue tomando el control de las acciones con recios castigos, hasta que consiguió someter a Akira con Thril Ride para sumar sus primeras unidades.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 14.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,445 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [2] venció a Jakob Austin Young [0] (8:10) con un Bone Lock.

2. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [2] venció a Yoshinobu Kanemaru [0] (3:25) por DQ.

3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ryusuke Taguchi [2] venció a Daiki Nagai [0] (6:02) con la Dodon.

4. Best of the Super Jr. – Grupo B: Hyo [2] venció a YOH [0] (2:36) con un Samson Driver.

5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Nick Wayne [2] venció a Robbie X [0] (7:30) con Wayne’s World.

6. Best of the Super Jr. – Grupo B: KUSHIDA [2] venció a Robbie Eagles [0] (9:11) con un Back to the Future.

7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan venció a Master Wato [0] (8:43) con la Gideon 1:21.

8. Best of the Super Jr. – Grupo B: Daisuke Sasaki [2] venció a El Desperado [0] (16:10) con un Cross Facelock.

9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [2] venció a Francesco Akira [0] (16:56) con un Thril Ride.

– Best of the Super Jr. 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kosei Fujita [2]

-. Ryusuke Taguchi [2]

-. Nick Wayne [2]

-. Titan [2]

5. Valiente Jr.

-. Jun Kasai

7. Daiki Nagai [0]

-. Master Wato [0]

-. Francesco Akira [0]

-. Robbie X [0]

Grupo B:

1. Daisuke Sasaki [2]

-. KUSHIDA [2]

-. Taiji Ishimori [2]

-. Hyo [2]

-. SHO [2]

6. YOH [0]

-. El Desperado [0]

-. Robbie Eagles [0]

-. Jakob Austin Young [0]

-. Yoshinobu Kanemaru [0]