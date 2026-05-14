Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Dynamite del 13 de mayo vimos:
- Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****)
- Will Ospreay venció a Ace Austin (****)
- Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)
- Adam Copeland, Christian Cage, Orange Cassidy y Young Bucks vencieron a FTR, The Dogs y Tommaso Ciampa
- Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante Brian Cage
- Will Ospreay vence a Ace Austin y afianza alianza con los Death Raiders
- Triangle of Madness humilla a Jamie Hayter, Alex Windsor y Hikaru Shida
- Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW y pactó lucha de cabellera contra MJF
► Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 20 de mayo 2026 en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine (anteriormente conocido como Cumberland County Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Mike Bailey
|Información del Evento
|Fecha
|Miércoles 20 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Cross Insurance Arena, Portland, Maine
|Capacidad
|9,500 espectadores