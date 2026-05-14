Primer vistazo: Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026

AEW Dynamite se presentó este miércoles en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville en Asheville, North Carolina y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.

► En el episodio de AEW Dynamite del 13 de mayo vimos:

Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****) Will Ospreay venció a Ace Austin (****) Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026

El próximo episodio de AEW Dynamite se presentará el 20 de mayo 2026 en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine (anteriormente conocido como Cumberland County Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Mike Bailey