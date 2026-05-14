Triangle of Madness humilla a Jamie Hayter, Alex Windsor y Hikaru Shida

Jamie Hayter, Alex Windsor y Hikaru Shida enfrentaron a Triangle of Madness, integrado por Skye Blue, Julia Hart y Thekla, en una lucha que rápidamente se convirtió en un completo caos.

La lucha arrancó con intercambio entre Hayter y Thekla, aunque rápidamente las seis competidoras terminaron involucradas dentro y fuera del ring. Mientras Hikaru Shida se enfrentaba con Skye Blue en ringside, Hayter castigaba con fuertes ataques a Thekla en ringside.

Triangle of Madness tomó el control gracias a frecuentes relevos y ataques en conjunto sobre Jamie Hayter y Alex Windsor. Thekla destacó con fuertes ataques al rostro de Shida y constantes intervenciones para mantener dominadas a sus rivales.

Sin embargo, Hikaru Shida reaccionó con rodillazos y suplex sobre Thekla, mientras Windsor y Hayter volvieron a equilibrar la lucha con castigos combinados sobre Skye Blue y Julia Hart.

► Momentos claves

En la recta final, Thekla utilizó el Campeonato Femenil como arma para golpear a Jamie Hayter, mientras Julia Hart lanzó mist al rostro de réfero. La situación terminó provocando la descalificación de Triangle of Madness.

¿Qué pasará ahora?

Después del ataque ilegal, Thunder Rosa, Mina Shirakawa y Willow Nightingale aparecieron para respaldar a Hayter, Windsor y Shida, evitando que Triangle of Madness continuara el castigo y dejando abierta la posibilidad de una rivalidad aún mayor en la división femenil de AEW.