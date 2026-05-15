Marvelous: Resultados «10th Anniversary» Celebrando una década increíble

El Yokohama BUNTAI fue la sede para la magna función «10th Anniversary«, con la que Marvelous celebró una década de existencia.

► «10th Anniversary»

Marvelous, empresa de la legendaria Chigusa Nagayo preparó todo para una función espectacular, contando con la presencia de grandes estrellas locales e internacionales. El evento convocó casi 3500 aficionados, lo que lo convierte en el segundo show de la lucha libre profesional femenina japonesa con más asistencia en 2026, sólo detrás de «All-Star Grand Queendom 2026» de Stardom, realizado el mes pasado.

Al comienzo de la función, Chigusa Nagayo, quien regresó tras trece meses de ausencia por lesión, presentó a todo el roster y agradeció a los aficionados por su apoyo en estos 10 años de labores en pro de la lucha profesional femenina.

Las acciones iniciaron con un duelo por el Campenato WWE ID, donde Starboy Charlie defendió el cetro por segunda ocasión ante Titus Alexander en una batalla intensa.

Miyu Yamashita, la superestrella de TJPW sostuvo un recio mano a mano contra la novata maravilla Senka Akatsuki a la que terminó venciendo tras poco más de diez minutos.

Se dieron dos debuts, el de las novatas Ruka Amahane y Hijiri Saotome, quienes fueron amadrinadas por las leyendas Aja Kong y Chigusa Nagayo; ésta última volvió a luchar tras 13 meses de ausencia.

También hubo espacio para la lucha hardcore, donde las invitadas internacionales Masha Slamovich, Queen Aminata, Jessy Jackson y Johnnie Robbie se impusieron a Chikayo Nagashima, Rina Yamashita, Echika Miyavi y VENY. En el combate se usaron sillas y bats de madera como armas de castigo.

Mio Momono sostuvo una fragorosa batalla contra Mei Seira de Stardom. Esta fue la primera vez que se enfrentaron y entre ellas existe admiración mutua, por lo que acordaron repetir el duelo más adelante.

Rin Kadokura sostuvo su última lucha profesional. Ya se encontraba en el semiretiro desde hace dos años cuando contrajo matrimonio con el hijo mayor de Kensuke Sasaki y Akira Hokuto. La gladiadora manifestó su deseo de dedicarse a la crianza de sus hijos, pero antes quería cerrar este ciclo como luchadora profesional.

Para este combate de retiro, pidió expresamente hacer equipo con Mayu Iwatani de Stardom, su mayor inspiración y ambas enfrentaron a Itsuki Aoki y Mio Momono. Rin y Mayu Iwatani (quien se vio bastante disminuida por su lesión), fueron las triunfadoras. Luego se realizó la ceremonia de retiro para Rin.

En el turno semifinal, Nightshade y Nyla Rose se apoderaron del Campeonato de Parejas AAAW pasando sobre Magenta (Maria y RIKO), quienes cayeron en su primera defensa titular.

En el turno principal, Takumi Iroha ganó la batalla de SPARK RUSH, derrotó a Sareee para defender exitosamente el Campeonato AAAW. Fue una lucha llena de una gran tensión y un enorme desgaste físico. Sareee echó mano de su gran arsenal pero se topó con la increíble resistencia de Iroha. El cierre fue espectacular, con Iroha aplicándose a fondo para someter a Sareee con un Running Three concretando su cuarte defensa titular.

Los resultados completos son:

Marvelous «MARVELOUS 10TH ANNIVERSARY», 05.05.2026

Yokohama BUNTAI

3,492 Espectadores

1. WWE ID Title: Starboy Charlie (c) venció a Titus Alexander (9:41) con un Modified Dragon Sleeper (2nd defense) defendiendo el título.

2. 4 Way Match: Titus Alexander y Shin Hirota Katsushika Sakura vencieron a Alan Angels y Raylyn, a Vinnie Massaro y Miko Alana y a Yosuke ♡ Santa Maria y Renee Michelle (11:01) con la Huracanrana de Sakura sobre Yosuke.

3. Miyu Yamashita venció a Senka Akatsuki (10:14) con la Skull Kick.

4. Ruka Amahane y Hijiri Saotome Debut Match: Aja Kong, Sora Ayame y Hijiri Saotome vencieron a Chigusa Nagayo, Ai Houzan y Ruka Amahane (18:55) cuando Kong colocó espaldas planas a Amahane.

5. Hardcore Match: Masha Slamovich, Queen Aminata , Jessy Jackson y Johnnie Robbie vencieron a Chikayo Nagashima, Rina Yamashita , Echika Miyavi y VENY (16:20) con la Shubain de Aminata sobre Miyavi.

6. High-Spurt 600 Rules: Mio Momono venció a Mei Seira (6:43) con una JK Bomb.

7. Rin Retirement Match: Mayu Iwatani y Rin vencieron a Itsuki Aoki y Mio Momono (16:51) con un Dragon Suplex Hold con Rin sobre Momono.

8. AAAW Tag Team Title: Nyla Rose y Nightshade vencieron a Maria y RIKO (c) (15:11) con la Goodnight de Nightshade sobre Maria – conquistando el título

9. AAAW Singles Title: Takumi Iroha (c) venció a Sareee (24:48) con un Running Three defendiendo el título.