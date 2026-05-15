Satoshi Kojima y Yuji Nagata lamentan el retiro de Hiroyoshi Tenzan

Hace unos días se dio a conocer que Hiroyoshi Tenzan se retirará el 15 de agosto en el Tokyo Kyogoku Kokugikan.

► Kojima y Nagata lamentan la decisión de Tenzan de retirarse

Los primeros luchadores en manifestar su pesar por esta noticia fueron Satoshi Kojima y Yuji Nagata, quienes junto con Tenzan y Manabu Nakanishi, son considerados los pilares de la Tercera Generación de New Japan Pro Wrestling.

La Tercera Generación surgió en los años 90, y fueron el grupo principal de estrellas emergentes en mantener a la empresa a flote durante la turbulenta era del «Inokismo» y la transición hacia el éxito moderno.

El anuncio del retiro de Tenzan, causó una gran conmoción en el mundo de la lucha libre profesional japonesa ya que tomó esta decisión por sus limitaciones físicas debido a lesiones crónicas en el cuello y tobillos.

El primero en manifestar su sentir fue Satoshi Kojima, el compañero de Tenzan en la legendaria dupla TenKoji:

No sé qué escribir ni cómo escribirlo. No sé cuál es la forma correcta de escribirlo. Nunca pensé que me sentiría tan apesadumbrado. Es demasiado doloroso. Hace dos semanas, me enteré de su retiro por él mismo, pero ahora lo ha anunciado oficialmente. En este momento, no sé qué decirle a Tenzan-san. Solo, gracias.

Yuji Nagata, quien debutó en 1992 enfrentándose a Tenzan, también se emocionó al recordar sus muchos años de trayectoria:

Yo, Yuji Nagata, pude debutar como luchador profesional el 14 de septiembre de 1992, gracias a Hiroyoshi Tenzan. Durante los últimos 34 años, hemos compartido muchos recuerdos, desde enfrentarnos como rivales hasta formar equipo. Pero hay tantas cosas que no puedo expresar con palabras. Señor Tenzan, gracias por todo su arduo trabajo a lo largo de los años. Gracias por todo.

Actualmente, Tenzan, Kojima y Nagata actúan como «New Japan Dads» (veteranos respetados), desempeñando un rol crucial en la formación de la nueva sangre mientras compiten en combates de apertura.

Entre los luchadores que se formaron bajo la instrucción de Hiroyoshi Tenzan se encuentra Hirooki Goto, El Desperado, Ryohei Oiwa, Yasutora Yasuda, entre otros.

Luchadores de otras empresas también manifestaron su tristeza por el retiro de Tenzan entre los que se cuentan Naomichi Marufuji de NOAH, Masaaki Mochizuki de Dragon Gate, Jun Akiyama de DDT, así como el independiente Kazunari Murakami.

Aún no se ha revelado cómo será la última lucha de Hiroyoshi Tenzan. Durante el anuncio de su retiro, el luchador comentó que le gustaría sostener un combate individual contra Satoshi Kojima, pero aún no esta decidido.