Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW y pactó lucha de cabellera contra MJF

Darby Allin volvió a demostrar por qué es Campeón Mundial de Peso Completo AEW al superar una complicada defensa ante Konosuke Takeshita, quien dominó gran parte del combate con su poder y agresividad.

Desde el inicio, Takeshita atacó con todo al campeón, lanzándolo fuera del ring y castigándolo contra la mesa de comentaristas. El japonés mantuvo el control durante varios minutos, conectando fuertes antebrazos, un espectacular súperplex y su característico rodillazo volador.

Don Callis incluso intentó ayudar a su representado entregándole el Anillo de Diamantes (que le entregó MJF antes del combate) anillo para usarlo como arma, aunque Takeshita rechazó utilizarlo y lo lanzó lejos, mostrando que quería ganar por mérito propio.

Sin embargo, Darby resistió cada castigo y reaccionó con ataques rápidos, incluyendo una súper rana y una variante del Scorpion Death Drop que puso en problemas al japonés.

► Momentos claves

La recta final fue un auténtico intercambio de resistencia. Darby Allin conectó varios Coffin Drop, incluyendo dos fuera del ring y otros dos sobre el cuerpo de Takeshita dentro del cuadrilátero. Además, atrapó al japonés con el Scorpion Deathlock en homenaje a Sting. Finalmente, un cuarto Coffin Drop terminó definiendo la lucha y le permitió retener el Campeonato Mundial AEW.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Darby Allin llamó al ring a MJF para firmar el contrato de su combate en AEW Double or Nothing 2026. Aunque Maxwell primero insultó al campeón asegurando que sería “el peor campeón de la historia de AEW”, finalmente aceptó firmar el duelo de campeonato contra cabellera.

Después de la firma, MJF atacó brutalmente a Darby hasta que Kevin Knight apareció para salvar al campeón y ahuyentar al retador rumbo al importante combate del domingo.