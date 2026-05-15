Se ultiman detalles para el John Cena Classic

Durante la transmisión de Backlash 2026, John Cena, salió al ring para realizar un importante anuncio sobre el futuro de WWE, revelando la creación de un nuevo campeonato y un nuevo evento premium llamado John Cena Classic, donde estrellas del roster principal y de «WWE NXT» competirán en un torneo. Independientemente del resultado en el ring, el público decidirá quién avanza en la competencia y, finalmente, gana un nuevo título.

► John Cena Classic podría desarrollarse en diciembre

Aunque John Cena explicó el formato del torneo, no se dieron detalles sobre la fecha y el lugar del evento, y parece que no ha habido novedades sobre cuándo se llevará a cabo.

Recientemente, WrestleVotes Radio en Fightful Select informó que «The John Cena Classic» aún está en desarrollo, ya que todavía no se ha definido la fecha ni el lugar del evento inaugural. Hasta el momento, la única indicación de una posible fecha fue dada por la misma fuente, afirmando que principios de diciembre podría ser una buena opción, ya que no solo se ajustaría al calendario de la WWE, sino que también marcaría el primer aniversario de la lucha de retiro de Cena. También se mencionó que Netflix está muy interesado en transmitir «The John Cena Classic» en su plataforma, pero la mayoría de los detalles de este nuevo concepto aún no se han confirmado.

Cuando Cena se retiró en diciembre pasado en Saturday Night’s Main Event, propuso que las estrellas de NXT se enfrentaran a talentos del elenco principal en el mismo evento, lo que generó más conversaciones sobre un evento dedicado a jóvenes promesas que desafiaran a luchadores consagrados. En aquel entonces, Oba Femi, Sol Ruca y Je’Von Evans fueron los talentos destacados de NXT en el programa, y ​​los tres se unieron oficialmente al elenco principal de la WWE este año.