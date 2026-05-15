Por cuarta vez desde que iniciara su nueva era televisiva, TNA Thursday Night iMPACT! se presentó ayer 14 de mayo en directo vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), sobre el Sacramento Memorial Auditorium de Sacramento (California, EEUU).

Como lucha principal, Leon Slater defendió el Campeonato de la División X ante Cedric Alexander.

Completando el cartel, hubo una Battle Royal por una oportunidad al Campeonato Mundial TNA, Rosemary y Allie fueron contra The Diamond Collective, mientras AJ Francis y KC Navarro se batieron el cobre en una «Sactown Street Fight».

► Historia en la orilla

BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed. El veterano Saed hizo su debut con TNA. ♠♠

Mustafa Ali defenderá el Campeonato Internacional TNA la semana que viene en iMPACT!

Eric Young avisó a Mike Santana de que le arrebataría su Campeonato Mundial TNA.

Léi Yǐng Lee, sobre el ring, dio las gracias al público por su apoyo. Xia Brookside apareció para decirle que quería el Campeonato Mundial Knockouts. Lee la retó a luchar in situ, pero Brookside se fue.

Promo en «backstage» de The System, proclamando que Moose era historia y que Leon Slater no la haría, pues Cedric Alexander estaba en su camino.

Hubo cierto rifirrafe entre Keith Jardine, quien se encontraba en el público, y The Elegance Brand.

SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro. ♠♠♠

Mike Santana, en el ring, comentó que tendría que defender el Campeonato Mundial TNA ante Eric Young. Daria Rae lo interrumpió para decirle que su siguiente retador no sería Young, sino Steve Maclin, quien ya se encuentra bien tras su percance durante el duelo que disputaron en Sacrifice 2026. Esta revancha se verá el próximo jueves (grabada este viernes). Antes de concluir el segmento, Santino Marella hizo su regreso y anunció que Indi Hartwell había renovado con TNA.

Informe semanal de lesiones: Trey Miguel, Moose, EC3 y KC Navarro, fuera de acción.

Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) ♠♠3/4

Los Hardy invitaron a The Righteous a su «Compound».

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1]. Slater se quedó a un día de superar el récord de ostentación de Austin Aries como monarca de la División X. ♠♠♠♠1/4

La lucha Ultimate X regresará en Slammiversary 2026.

Como epílogo, Fabian Aichner se presentó en la iMPACT! Zone, mostrando sus intenciones de hacerse con el Campeonato de la División X.

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