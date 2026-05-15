Grabado el pasado 9 de mayo desde el SoFi Center de Palm Beach Gardens (Florida, EEUU), este episodio de ROH denominado Supercard Showdown —a modo de antesala de Supercard of Honor 2026— se emitió ayer vía HonorClub.
13 luchas fueron anunciadas: Bandido vs. Action Andretti en un «proving ground match»; Nick Wayne (c) vs. AR Fox por el Campeonato Mundial de Televisión ROH; Shane Taylor Promotions (c) vs. Eddie Kingston, Ortiz y Mance Warner por el Campeonato Mundial de Tríos ROH; Hyan vs. Zayda Steel por la última plaza en el combate Survival of the Fittest de Supercard of Honor; Athena, Billie Starkz, y Marina Shafir vs. Yuka Sakazaki, Maya World y Lacey Lane; Daniel Garcia y Wheeler Yuta vs. Adam Priest y Tommy Billington; Blake Christian vs. Evil Uno; Deonna Purrazzo vs. Kaci Lennox en un «proving ground match»; Angelico vs. Josh Woods bajo reglas puras y las implicaciones de Dalton Castle & The Outrunners, The Premier Athletes y Satnam Singh.
Athena, Billie Starkz, y Marina Shafir derrotaron a Yuka Sakazaki, Maya World y Lacey Lane. ♠♠♠
Daniel Garcia y Wheeler Yuta (con Jon Moxley y PAC) derrotaron a Adam Priest y Tommy Billington. ♠♠♠
Satnam Singh derrotó a CD Bennett y James Tapia. Debut aquí de Tapia con ROH. 1/2
LUCHA DE REGLAS PURAS: Josh Woods derrotó a Angelico. ♠♠3/4
CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) derrotaron a Eddie Kingston, Ortiz y Mance Warner para retener el título. Quinta defensa de STP desde que conquistaran los cinturones en Death Before Dishonor 2025. ♠♠♠
Blake Christian derrotó a Evil Uno. ♠♠1/2
Lee Moriarty defenderá el Campeonato Puro ROH ante Ace Austin en Supercard of Honor 2026.
PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo derrotó a Kaci Lennox. Tras la lucha, Purrazzo fue atacada por Diamanté, su retadora en Supercard of Honor 2026. ♠♠
Dalton Castle y The Outrunners derrotaron a Baby Keef, Xander Maddox, y Charlie Malachite. Keef, Maddox y Malachite hicieron sus debuts oficiales con ROH. ♠♠
Entre bastidores, durante una entrevista, Athena fue interrumpida por Billie Starkz, quien la acusó de hacer que todo girase en torno a ella. Athena le reprendió y Starkz tuvo que disculparse a regañadientes.
LUCHA CLASIFICATORIA PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST DE SUPERCARD OF HONOR: Zayda Steel derrotó a Hyan. ♠♠3/4
CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox derrotó a Nick Wayne (c) (con Kip Sabian y Mother Wayne) para ganar el título. Fox acabó con un reinado iniciado en abril de 2025. Primer campeonato de Fox en ROH. ♠♠♠
The Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) derrotaron a Jacey Love, Ricky Martinez y Ernest R. Alexander. Martinez y Alexander se estrenaron en ROH. ♠♠
PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Action Andretti. Blake Christian apareció tras el encuentro y tuvo un último careo con Bandido antes de Supercard of Honor 2026. ♠♠3/4
