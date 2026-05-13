ROH presentó anoche 12 de mayo edición especial de su producto, vía YouTube, con luchas grabadas en distintas fechas y localizaciones.
Como punto principal, el Sky Team (Místico & Máscara Dorada), El Phantasmo, AR Fox y Michael Oku se midieron a The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian & Lee Johnson), Nick Wayne y Kip Sabian.
Completando el cartel, Spanish Announce Project vs. Alec Price y Jordan Oliver, Deonna Purrazzo vs. Haven Harris, Evil Uno vs. Vaughn Vertigo y las implicaciones de Lance Archer y Satnam Singh.
► Año nuevo, mismo ROH (XIII)
Alec Price y Jordan Oliver abrieron el episodio, mediante una promo supuestamente grabada horas antes del show (¿cuál de ellos?), exponiendo su deseo de buscar el Campeonato Mundial de Parejas ROH que ostentan The Beast Mortos y Sammy Guevara. Price estaba tan ansioso que jadeaba cual perrillo con ganas de hacer caca.
Alec Price y Jordan Oliver derrotaron a Spanish Announce Project. Poco más de seis minutos necesitaron Price y Oliver para vencer a Angelico y Serpentico, luego de que Price evitara una segunda Plancha estilo sapito del enmascarado y junto a su compañero lo rematara con un Back Suplex + Reverse DDT. Parece que al menos, este combate tiene un propósito. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, The Lethal Twist asaltaron a Price y Oliver, mientras Christian se ponía la máscara de Bandido. Luego, tomó el micro y dijo que «The Most Wanted» no estaba en el show, como de costumbre, pero que eso cambiaría cuando él se coronara Campeón Mundial ROH en Supercard of Honor.
Lance Archer derrotó a Trip Jordy. Habitual lucha con Archer implicado. Archer, eternamente atrapado en la espiral del honor. ♠
Promo de Diamanté tras bambalinas, avisando de que haría rendir a Deonna Purrazzo en Supercard of Honor y ganaría así el Campeonato Femenil Puro ROH.
PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Haven Harris. No entiendo cómo le das una tentativa (por una tentativa) a Harris en su debut y no le concedes una entrada. Harris proviene de la Black & Brave Wrestling Academy y ya compitió como talento de realce en el episodio de Collision del pasado 28 de marzo. Tras apenas dos minutos y medio, Harris palmeó la lona por el Fujiwara. ♠♠
Evil Uno derrotó a Vaughn Vertigo. Pudo sacarse alguna que otra movida Vertigo (habitual de la escena canadiense) y una cuenta de dos, pero al errar una Swanton, Uno se sacó su remate (Something Evil) y lo puso de espaldas planas sobre los cuatro minutos. ♠♠1/2
Satnam Singh derrotó a Nick Ruiz y Dave Dutra. Veteranos del circuito californiano, Ruiz y Dutra debutaron aquí con ROH. Singh, en su línea. Otro que no escapa de la espiral, aunque considerando su desempeño, se entiende. 3/4
The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian & Lee Johnson), Nick Wayne y Kip Sabian (con Mother Wayne) derrotaron a Sky Team (Místico & Máscara Dorada), El Phantasmo, AR Fox y Michael Oku (con Amira Blair). El encuentro más largo del capítulo, y no pasó de los siete minutos. Oku fue el sacrificado, encajando la cuenta de tres, tras no querer lanzarse en Tope Suicida cuando Wayne puso a su madre en medio y ser atrapado por Christian con un 21 Plex, para acabar de ser rematado por «The Prodigy» con su Pumphandle Fisherman’s Driver. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/4
⇒ Seis combates despachados en menos de tres cuartos de hora. Una versión compacta de lo que es ROH cada semana. Pero esperen, porque el jueves habrá episodio al uso también como antesala de Supercard of Honor. Cada día tengo más claro que ROH no se creó con un propósito creativo, sino para (en su mayoría) dar salida a luchadores que Tony Khan considera «B-Players».
♠♠1/4
It's a loaded 10-man tag team battle!#ROH World TV Champion @thenickwayne, @TheKipSabian, and The Lethal Twist go to war with @ARealFoxx, @MascaraDoradMD, @caristicomx, @elpwrestling, and @TheOJMO!
