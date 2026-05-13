Los Garza seguirían en WWE y formarían parte de los planes de AAA

Después de que Oba Femi derrotara a Los Garza en una rápida lucha en desventaja en WWE Raw, los fans se preocuparon de inmediato, temiendo que algo más importante estuviera sucediendo tras bastidores. Esto, luego de Angel y Berto pasaran de SmackDown a RAW para poder tener mayores oportunidades.

► Los Garza seguirían en WWE

Al parecer, y pese a las especulaciones que surgieron tras el programa del pasado lunes, Ángel Garza y ​​Berto no abandonarán la WWE pronto. El pánico se intensificó cuando Ángel publicó un mensaje agradeciendo a los fans por apoyar «el Legado Garza», mientras que Berto borró su cuenta de Twitter y subió una imagen en negro. No obstante, Bryan Álvarez ha informado recientemente que a la interna de la WWE se espera que Ángel y Berto permanezcan en la compañía, y que ambos formarían parte de los planes de expansión de AAA en los Estados Unidos.

«Además, se cree que Ángel y Berto no se irán a ninguna parte, y dado que AAA busca un acuerdo televisivo en Estados Unidos, es probable que muchos talentos hispanos estén a salvo por el momento».

“Aún existen importantes problemas con las visas, por lo que AAA todavía no ha anunciado fechas en Estados Unidos, ni tampoco la sede del evento del 11 de septiembre”.

WWE y AAA anunciaron recientemente que Triplemanía 34 de este año se convertirá en el primer evento de Triplemanía de dos noches, celebrándose el 11 y 13 de septiembre próximo, aunque la sede del primer día todavía está por confirmar. Es posible que Los Garza sean parte importante de este evento.

AAA continúa trabajando para expandirse al mercado estadounidense tras su alianza con WWE.

Los Garza podrían tener un rol importante en Triplemanía 34, el histórico primer evento de dos noches en la historia de AAA.