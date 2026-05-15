El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina, (anteriormente llamado Carolina Center y Colonial Center), coliseo con capacidad para 18,000 aficionados y casa de los South Carolina Gamecocks de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Este viernes en WWE SmackDown

Gunther usó el favor que le debía Paul Heyman para tramitar su transferencia oficial a SmackDown y recibir una lucha por el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes para Clash in Italy. Este viernes veremos a ambos dirigiéndose al público, y es más que posible una confrontación física entre ellos. Rhodes, como el campeón, ha sobrevivido a todo lo que WWE le ha lanzado, pero Gunther es el hombre que termina carreras y ahora apunta al título más importante. Llegó a SmackDown sin pedir permiso, usando a Heyman como moneda de cambio; viene, pues, dispuesto a conquistar. ¿Qué tendrá planeado Rhodes para poder salir airoso del desafío más complicado de su reinado?

Trick Williams regresa a su ciudad natal, como Campeón de los Estados Unidos, y ese solo dato garantiza que la arena va a explotar desde que suene su música. La pregunta es qué historia sigue para el título. Montez Ford, que había sido anunciado para el combate triple de Backlash pero fue retirado antes del evento, está anunciado para SmackDown de esta noche, lo que hace casi inevitable una confrontación entre él y Williams. Aunque no hay que descartar que sea Carmelo Hayes el que busque desafiarlo.