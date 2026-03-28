► Era Sosa, día 1

[COUNTDOWN TO SACRIFICE]

Ryan Nemeth derrotó a BDE.

Eddie Edwards y Mustafa Ali acordaron trabajar en equipo.

Tessa Blanchard (con Victoria Crawford y Mila Moore) derrotó a Jody Threat (con Harley Hudson y Myla Grace). En las postrimerías, Blanchard, Crawfor y Moore atacaron a Threat.

Nic Nemeth dijo que canjearía su trofeo Call Your Shot en Rebellion por una oportunidad al Campeonato Mundial TNA.

[SACRIFICE]

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) derrotó a Eric Young para retener el título. Buen arranque de show, con Young demostrando como no se veía desde hace bastante tiempo que sigue siendo capaz de conjuntar combates muy válidos. 15 minutos de pura tradición «X», en los que Young estuvo muy cerca de hacerse con un oro que nunca ha ostentado, tras su Martinete, pero Slater no sucumbió a la cuenta de tres. Seguidamente, buscó otro y Slater pudo evitarlo, aplicarle el Style Clash, su Swanton 450 y cubrirlo. ♠♠♠ 3/4

Buen arranque de show, con Young demostrando como no se veía desde hace bastante tiempo que sigue siendo capaz de conjuntar combates muy válidos. 15 minutos de pura tradición «X», en los que Young estuvo muy cerca de hacerse con un oro que nunca ha ostentado, tras su Martinete, pero Slater no sucumbió a la cuenta de tres. Seguidamente, buscó otro y Slater pudo evitarlo, aplicarle el Style Clash, su Swanton 450 y cubrirlo. ♠♠♠ Se mostró a The One Man Gang entre el público. Los años no perdonan.

Ante el micrófono de Gia Miller, un encendido Mike Santana dijo que se comería el corazón de Steve Maclin. Literalmente.

Frankie Kazarian y AJ Francis derrotaron a Elijah y The Home Town Man . Demasiados minutos para la lucha menos atractiva de la noche, que además tuvo a Francis como ganador, quien le endosó su remate (Down Payment) a Cody Deaner enmascarado y luego este fue puesto de espaldas planas tras el de Kazarian (Fade To Black). ♠♠ 1/4

. Demasiados minutos para la lucha menos atractiva de la noche, que además tuvo a Francis como ganador, quien le endosó su remate (Down Payment) a Cody Deaner enmascarado y luego este fue puesto de espaldas planas tras el de Kazarian (Fade To Black). ♠♠ Nuevo reporte de lesiones: Matt Hardy e Indi Hartwell, entre algodones.

En el stage, acompañado por Carlos Silva y Tommy Dreamer, Chris Bey anunció la contratación de Ricky Sosa. El «Young Savage» hizo acto de presencia y agradeció a TNA la oportunidad, confesando que llevaba cinco años trabajando por ello y que llevaría a la empresa la «Sosa Era». Lo mejor de Sacrifice, adelanto ya, a riesgo de que no quieran seguir leyendo mi review.

Se mostró un vídeo grabado durante la Countdown To Sacrifice en el que Mila Moore, como Mara Sadè el pasado jueves, seguía al siniestro conejo blanco, hasta toparse con Havok y proferir un grito. «To Be Continued…»

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: Arianna Grace (c) (con Stacks) derrotó a Dani Luna y Léi Yǐng Lee (con Xia Brookside) para retener el título. Evidentemente, los acompañantes de Grace y Lee interfirieron, marcando el resultado de la lucha. Lee logró conectar su Warriors Way contra Luna y tumbarla, pero la ex-WWE fue sacada del ring por Stacks y Grace le robó el pinfall. Pensaba que Lee encajaría la cuenta de tres, no Luna, pese a que la británica volvió a lucir muy fuerte. ♠♠♠ 1/4

Evidentemente, los acompañantes de Grace y Lee interfirieron, marcando el resultado de la lucha. Lee logró conectar su Warriors Way contra Luna y tumbarla, pero la ex-WWE fue sacada del ring por Stacks y Grace le robó el pinfall. Pensaba que Lee encajaría la cuenta de tres, no Luna, pese a que la británica volvió a lucir muy fuerte. ♠♠♠ Siguiendo al siniestro conejo blanco en «backstage», Mara Sadé se encontró con Rosemary, que le dijo que le recordaba a alguien. Sadé le respondió que antes de hablar en profundidad, tenía combate programado.

Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz) (con John Skyler y Jason Hotch) derrotaron a Trey Miguel y Jada Stone. Bastantes interacciones entre Ali y Stone resultaron lo mejor del encuentro, que también estuvo marcado por ardides: Skyler y Hotch acabaron atando a Miguel en uno de los postes del ring y Ali se deshizo de Stone vía pin tras su Dance With The Devil y su Swanton. Stone es una máquina. ♠♠♠ 1/2

Bastantes interacciones entre Ali y Stone resultaron lo mejor del encuentro, que también estuvo marcado por ardides: Skyler y Hotch acabaron atando a Miguel en uno de los postes del ring y Ali se deshizo de Stone vía pin tras su Dance With The Devil y su Swanton. Stone es una máquina. ♠♠♠ En «backstage», Arianna Grace y Stacks se mofaron de Léi Yǐng Lee y su derrota y Santino Marella programó un Grace vs. Lee por el Campeonato Mundial Knockouts TNA para el próximo iMPACT!, si no entendí mal.

Moose (con Alisha Edwards) derrotó a Eddie Edwards por DQ. El resto de integrantes de The System estaban vetados de «ringside», así que Special Agent 0 hizo acto de presencia y atacó a Moose, terminando el combate por descalificación en apenas un minuto. ♠

El resto de integrantes de The System estaban vetados de «ringside», así que Special Agent 0 hizo acto de presencia y atacó a Moose, terminando el combate por descalificación en apenas un minuto. ♠ LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Mara Sadè vs. Elayna Black. Hubo bastante uso de armas, como un bate «tuneado» o un extintor, pero el componente extremo se sintió algo «light». Sobre los nueve minutos, Black fue «bodyslameada» sobre un puñado de chinchetas y rematada con un Moonsault. 1, 2 y 3. Como dije en el previo, ambas se encontraban en ascenso y el emparejamiento pudo reservarse para más adelante. ♠♠♠ 1/4

Hubo bastante uso de armas, como un bate «tuneado» o un extintor, pero el componente extremo se sintió algo «light». Sobre los nueve minutos, Black fue «bodyslameada» sobre un puñado de chinchetas y rematada con un Moonsault. 1, 2 y 3. Como dije en el previo, ambas se encontraban en ascenso y el emparejamiento pudo reservarse para más adelante. ♠♠♠ Jeff Hardy y Vincent vs. The System (Brian Myers y Cedric Alexander). Todo parecía encarrilado para Hardy y Vincent, hasta que en el Titantron se vio al otro Hardy ensangrentado junto a un sonriente Dutch. Tal distracción permitió que Myers y Alexander emboscaran a «Brother Nero» y este cayera vía pin tras el Lumbar Check, ante la mirada impasible de Vincent.

Todo parecía encarrilado para Hardy y Vincent, hasta que en el Titantron se vio al otro Hardy ensangrentado junto a un sonriente Dutch. Tal distracción permitió que Myers y Alexander emboscaran a «Brother Nero» y este cayera vía pin tras el Lumbar Check, ante la mirada impasible de Vincent. Anuncios para Rebellion: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander por el Campeonato de la División X, The Hardys (c) vs. The System por el Campeonato Mundial de Parejas TNA, Elijah vs. Frankie Kazarian y Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali por el Campeonato Internacional TNA.

Segmentillo de comedia antes del estelar, donde The Elegance Brand se fueron a los golpes con Mickie James, ODB y Taryn Terrell. Se me hizo más largo que un día sin pan.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin terminó sin resultado. Y por desgracia, el estelar se hizo muy corto. Tras apenas dos minutos, Maclin pareció lesionarse y desapareció del combate. ♠ Entonces, supongo que para que la velada no acabase de forma tan fea, Eddie Edwards buscó atacar a Santana y el campeón le hizo atravesar una mesa, saliendo triunfante del intercambio. Desastroso cierre, aunque TNA no tuviera culpa en este caso.

⇒ Curioso que la imagen que utiliza TNA en su web para el artículo con los resultados de Sacrifice sea la de Ricky Sosa. La propia TNA parece reconocer que ante una edición de Sacrifice tan transicional, su firma constituyó el «highlight» del show. Y no debería restarse importancia al movimiento. Si TNA quiere dejar de ejercer de lacaya de WWE y recuperar ese estatus de opositora al otrora Imperio McMahon, contrataciones como la de Sosa son el camino, en la estela de Leon Slater o Dani Luna, jóvenes talentos europeos cuyo bagaje no remite al gigante estadounidense.

♠♠♠

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNA Wrestling (@tnawrestling)