El primer episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del mes de mayo se emitió anoche vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado el pasado 15 de abril desde la Upstate Medical University Arena en Syracuse (New York, EEUU).

Como lucha principal, Arianna Grace defendió el Campeonato Mundial Knockouts TNA ante Léi Yǐng Lee.

Además, hubo otro encuentro titular. The System pusieron sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas TNA frente a Nic Nemeth y KC Navarro.

Completando el cartel, EC3 y Eric Young volvieron a enfrentarse, esta vez sin descalificación; Leon Slater y Moose fueron contra The System y se anunció la presencia de Mike Santana y Elayna Black.

► Nueva campeona

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Eric Young derrotó a EC3 .

. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The System (Brian Myers y Bear Bronson) (c) derrotaron a Nic Nemeth y KC Navarro para retener el título .

. Leon Slater y Moose derrotaron a The System (Eddie Edwards y Cedric Alexander) (con Alisha Edwards) .

. Daria Rae anunció que la semana que viene habrá una Battle Royale para determinar nuevo retador al Campeonato Mundial TNA que porta Mike Santana.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Léi Ying Lee derrotó a Arianna Grace (c) (con Stacks) para ganar el título.