La Catalina ya tiene un objetivo en AAA: quitarle el Reina de Reinas a Flammer

La Catalina apenas debutó en AAA y ya tiene claro cuál será su principal objetivo dentro de la empresa: conquistar el Campeonato Reina de Reinas y acabar con el dominio que actualmente rodea a Flammer y las Tóxicas.

La luchadora chilena no ocultó sus intenciones y aseguró que quiere convertirse en la próxima monarca femenil de AAA, una meta que además tiene un fuerte significado personal para ella.

► La Catalina quiere el Campeonato Reina de Reinas

Catalina confesó que desde niña admiraba a Sexy Star y soñaba con algún día convertirse en Reina de Reinas. Incluso reveló que dibujaba ese campeonato en sus cuadernos cuando apenas comenzaba a interesarse por la lucha libre.

“La próxima Reina de Reinas sí o sí tiene que ser Catalina”, afirmó durante la conferencia.

La chilena también aseguró que quiere enfrentarse directamente a Flammer en un combate limpio, sin interferencias de La Hiedra ni Lady Maravilla, pues considera que gran parte del reinado actual ha estado rodeado de trampas.

► La rivalidad con Flammer ya comenzó en AAA

La recién llegada reconoció que su debut generó una fuerte reacción mediática y considera que eso ayudó a colocar nuevamente atención sobre el campeonato femenil de AAA.

“Ahora saben que es campeona porque llegó Cata a enfrentarla”, lanzó la luchadora.

Además, no descartó provocar problemas internos entre las propias integrantes de Las Tóxicas, algo que considera podría beneficiarla en su camino hacia el campeonato.

La Catalina ya debutó en AAA y está buscando enfrentar a Flamer en una lucha por el Reina de Reinas, esperando que esta sea en La Noche de los Grandes.