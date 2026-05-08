Con su llegada a AAA, La Catalina sigue cumpliendo sueño de niña

La Catalina atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera luego de debutar oficialmente en AAA. La luchadora chilena habló sobre este nuevo paso profesional y confesó que su llegada a la empresa era algo que había imaginado desde que era una niña.

Durante una convivencia con medios, Catalina reveló que recientemente su madre le envió una fotografía de un viejo cuaderno donde dibujaba sus sueños relacionados con la lucha libre. Entre ellos aparecían máscaras inspiradas en Sexy Star, campeonatos y hasta escenarios que hoy considera una realidad.

► La Catalina aseguró que AAA representa un nuevo reto en su carrera

La ex integrante del CMLL explicó que su llegada a AAA no fue una decisión sencilla, pues analizó durante meses el cambio de empresa. Sin embargo, considera que actualmente AAA ofrece una proyección internacional distinta para los luchadores.

“Mi debut sonó en Japón, China, Chile y toda Latinoamérica. Creo que eso es lo que buscamos como profesionales, que el personaje crezca y quede marcado en la memoria de la gente”, comentó.

La luchadora también dejó claro que no salió del Consejo Mundial por problemas internos, desmintiendo rumores sobre falta de valoración. Catalina aseguró sentirse agradecida con la empresa, aunque reconoció que necesitaba avanzar hacia una nueva etapa profesional.

► La Catalina recordó los problemas que enfrentó antes de triunfar

La chilena también habló sobre el bullying y las críticas que recibió cuando era niña por querer dedicarse a la lucha libre. Incluso recordó comentarios ofensivos de algunas personas cercanas, quienes aseguraban que nunca lograría cumplir sus sueños.

“Los sueños se hacen realidad, pero hay que trabajar duro. A los niños hay que apoyarlos, no importa si quieren ser luchadores, bailarines o deportistas”, señaló.

Además, confesó que México terminó convirtiéndose en su hogar. La Catalina aseguró sentirse completamente identificada con el país, al grado de bromear con que ya disfruta incluso el tráfico de la Ciudad de México y no puede vivir sin comer pozole.

► La luchadora chilena quiere convertirse en una figura internacional

La integrante de AAA también habló sobre su reciente experiencia alrededor de WrestleMania, donde pudo convivir con figuras como John Cena y Lita. Catalina aseguró que estos momentos representan señales de que su carrera continúa creciendo a nivel internacional.

“Hoy el luchador tiene que ofrecer algo más que buenas luchas. Hay que construir algo que la gente recuerde y eso es lo que quiero hacer ahora”, explicó.

► La Catalina recordó su paso por NXT y cómo WWE volvió a buscarla

Durante la conferencia, La Catalina también habló sobre su etapa en WWE y recordó que pasó por NXT cuando apenas tenía 18 o 19 años. La chilena aseguró que en aquel momento todavía estaba comenzando su proceso dentro de la lucha libre profesional.

La luchadora confesó que tras salir de la empresa se prometió seguir trabajando hasta demostrar que podía regresar mucho más fuerte. Ahora, años después, considera que ese esfuerzo ya comenzó a dar resultados, pues incluso la propia WWE volvió a acercarse a ella.

“Ellos me despidieron y ellos me buscaron. Entonces fue un trabajo constante para que hoy en día pasara lo que pasó”, comentó Catalina.

Para Catalina, todo esto representa una muestra de que su carrera sigue creciendo internacionalmente y que el trabajo realizado fuera de WWE terminó abriéndole nuevamente puertas importantes dentro de la industria.

Finalmente, dejó claro que este nuevo personaje dentro de AAA seguirá manteniendo la esencia que ha construido junto a su familia desde sus inicios: una luchadora cercana al público, con identidad latina y enfocada en seguir creciendo dentro de la industria.