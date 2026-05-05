JBL se postula como Gerente General de AAA

John Bradshaw Layfield (JBL) ha comenzado una campaña pública para convertirse en el próximo Gerente General de Lucha Libre AAA Worldwide, luego de que la empresa anunciara que buscará una nueva figura de autoridad.

El ex campeón mundial de WWE no tardó en posicionarse como candidato, utilizando sus redes sociales para lanzar mensajes fieles a su personaje, lo que ha generado conversación entre los aficionados.

► JBL lanza su candidatura con su estilo provocador

A través de sus publicaciones, JBL dejó clara su intención de tomar el control de la empresa, asegurando:

“Todo el país de México me ama y me necesita. Sé que este será mi destino y planeo aceptar. De nada. Viva la Bradshaw”.

Sus palabras, cargadas de arrogancia, han reavivado su imagen de rudo, una que históricamente ha generado fuertes reacciones entre el público mexicano.

Además ha estado publicando imagenes donde presume su «mexicanidad», incluso celebrando el «5 de Mayo».

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► Su rol actual dentro de AAA

Actualmente, JBL forma parte del equipo de comentaristas de AAA en inglés, participando en las transmisiones junto a figuras como Rey Mysterio.

Desde su llegada en 2024, ha tenido presencia constante en la empresa, lo que refuerza su candidatura como una opción viable dentro del kayfabe y la narrativa actual.

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► AAA definirá a su nuevo Gerente General

Marisela Peña Roldán confirmó que el nuevo Gerente General será anunciado el próximo 23 de mayo de 2026 en un evento en vivo en la Ciudad de México.

El anuncio se realizará durante una transmisión de AAA, lo que ha incrementado la expectativa sobre quién tomará el control de la compañía.

Entre los nombres que han surgido como posibles candidatos también figuran Dorian Roldán, Rey Mysterio y Chavo Guerrero.

► Una relación polémica con México

La historia de JBL con el público mexicano ha estado marcada por la controversia desde su etapa en WWE.

Su personaje, basado en el nacionalismo estadounidense y la arrogancia, lo convirtió en uno de los rudos más odiados por la afición latina.

Ahora, su posible llegada como autoridad en AAA podría reavivar esa dinámica y generar historias intensas dentro de la empresa.

► ¿El candidato ideal o una elección polémica?

La candidatura de JBL ha dividido opiniones, con fans que ven en él una figura entretenida y otros que consideran que su estilo podría resultar excesivo.

Lo cierto es que su presencia ya ha generado expectativa, y su posible nombramiento podría cambiar el rumbo narrativo de AAA en los próximos meses.