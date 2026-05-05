Andre Chase logra importante título académico tras su salida de WWE

Andre Chase dio a conocer una noticia positiva en medio de un momento complicado en su carrera, luego de confirmar que obtuvo su licenciatura en Gestión Deportiva.

El ex talento de WWE compartió el logro en redes sociales, semanas después de formar parte de la reciente ola de despidos que afectó principalmente a varios nombres de NXT.

► Andre Chase y su mensaje tras graduarse

A través de Instagram, Andre Chase expresó su orgullo por completar sus estudios en la Universidad de Florida.

“Los mejores educadores entienden que el aprendizaje nunca se detiene”. “¡Estoy muy emocionado de compartir que he obtenido oficialmente mi Licenciatura en Ciencias en Gestión Deportiva de la Universidad de Florida. ¡Promoción de 2026! “Esta titulación me ha proporcionado una sólida base en el ámbito empresarial del deporte y el entretenimiento. Más allá de las aulas, las relaciones que he forjado a lo largo de este camino han sido fundamentales para mí. La red de exalumnos de los Gators es realmente especial. Gracias a todos los que me brindaron orientación, apoyo y ánimo durante este proceso, especialmente a mis amigos y familiares, quienes lo hicieron posible.” “¡Vamos Gators!”

► Su salida de WWE y la ola de despidos en NXT

El anuncio llega poco después de que Andre Chase fuera uno de los nombres afectados por los recortes recientes en WWE.

Dicha ola de despidos impactó especialmente a talentos de NXT, generando diversas reacciones entre fans y analistas sobre el rumbo de la marca de desarrollo.

En ese contexto, el logro académico de Chase representa una nueva etapa y una alternativa sólida fuera del ring.

► Lo que logró Andre Chase en NXT

Durante su paso por NXT, Andre Chase se consolidó como un personaje distintivo gracias a la creación de Chase University.

El proyecto se convirtió en uno de los actos más reconocibles de la marca, combinando comedia, interacción con el público y desarrollo de talento.

► Un nuevo capítulo en su carrera

Con su salida de WWE y este logro académico, Andre Chase abre la puerta a nuevas oportunidades dentro y fuera de la industria. Auque de momento no ha declarado si ha decidido retirarse de la lucha libre.