WWE SmackDown 15 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 15 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina.

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2) Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2) Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***) Royce Keys venció a Tama Tonga (**)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 15 de mayo de 2026

Cara a cara: Cody Rhodes y Gunther.

Trick Williams regresa a su ciudad natal como Campeón de los Estados Unidos.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Colonial Life Arena, Columbia, South Carolina.