WWE SmackDown 15 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 15 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Colonial Life Arena, en Columbia, South Carolina.
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Kiana James (** 1/2)
- Talla Tonga venció a Damian Priest (** 1/2)
- Ricky Saints venció a Matt Cardona (** 1/2)
- Fatal Influence vencieron a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley (***)
- Royce Keys venció a Tama Tonga (**)
► Momentos clave
- Tiffany Stratton fue sorprendida con una rodada a espaldas, pero como el réferi estaba distraído con Giulia, no pudo contar. Stratton atacó a Giulia y luego, le dio un golpe con el antebrazo a Kiana James y le cayó encima con su Prettiest Moonsault Ever para ganar.
- Tama Tonga tomó a R-Truth, Solo Sikoa quería hacerle el Samoan Spike, pero Priest lo salvó. Damian Priest se distrajo diciéndole algo a R-Truth y Talla Tonga le dio un derechazo, lo metió al ring y con un T-Bomb Chokeslam ganó por cuenta de tres.
- Ricky Saints sobrevivió a una cuenta de dos tras un Rough Ryder de Matt Cardona, y logró ganar con una combinación de Tornado DDT y su remate final Roshambo para ganar.
- Jade Cargill evitó que Alexa Bliss le diera el relevo a Rhea Ripley bajándola fuertemente de la ceja del ring. Jacy Jayne le dio codazo volador a Alexa Bliss para ganar por cuenta de tres.
- Tama Tonga resistió los embates de Royce Keys durante un buen tramo y logró encontrar una apertura para conseguir alguna cuenta de dos. Más tarde volvió a sacar a Royce del ring, al regresar al encordado, Royce logró frenar el ímpetu de Tama Tonga y lo azotó con su Powerbomb para lograr la victoria por cuenta de tres.
► Cartelera WWE SmackDown 15 de mayo de 2026
- Cara a cara: Cody Rhodes y Gunther.
- Trick Williams regresa a su ciudad natal como Campeón de los Estados Unidos.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 8 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Colonial Life Arena, Columbia, South Carolina.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix