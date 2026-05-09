SmackDown: Jade Cargill regresa y ataca a Charlotte Flair, Alexa Bliss y Rhea Ripley

Esta noche, en la cuarta lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Jacy Jayne logró en nombre de su equipo, Fatal Influence, junto a sus chicas, Fallon Henley y Lainey Reid, una sorpresiva y muy buena victoria ante Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss.

► Momentos clave

Lash Legend y Nia Jax estuvieron en ringside, viendo todo de cerca, y Alexa empezó siendo atacada por Fallon, quien la tomó por el cabello y la arrojó contra el suelo.

El final de la lucha llegó porque, de la nada, Jade Cargill regresó a WWE. Estaba fuera desde WrestleMania 42, cuando Rhea Ripley le quitó el Campeonato WWE.

Cargill evitó que Bliss le diera el relevo a Rhea bajándola fuertemente de la ceja del ring.

Jacy Jayne le dio su potente codazo volador a Alexa Bliss para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Jade entró al ring y Fatal Influence se retiró. Luego, Charlotte intentó atacarla, pero B-FAB y Michin llegaron para ayudarle y este trío castigó a Alexa, Charlotte y Rhea.