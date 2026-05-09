Gunther irá contra Cody Rhodes por el título en Clash in Italy

En el más reciente episodio de Friday Night SmackDown, el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, llegó al ring para hablar sobre la inminente llegada de Gunther, a quien invitó cordialmente a presentarse en el ring para decirle en la cara lo que tenga que decir. Sin embargo, quien apareció primero fue Paul Heyman.

► Gunther ha cobrado el favor a Paul Heyman

Heyman anunció que tenía un contrato, pero fue interrumpido por Cody, quien le dijo que estaba listo para todo. Heyman le reveló que ese contrato era el favor que le debía al Ring General, y le explicó que dicho documento era para una lucha titular contra Cody en Clash in Italy, mientras el público coreaba «¡U-S-A!»

Heyman le dijo a Cody que si quería ese combate, tenía que sacarle la firma personalmente a Gunther. Cody respondió con dureza: «Lesnar te abandonó y Punk te descartó, y por eso has recurrido a Gunther porque te has quedado sin opciones». Heyman, con su característica labia, le contestó que tarde o temprano todos necesitan al Hombre Sabio.

Fue entonces cuando Gunther apareció e intentó emboscar a Cody, pero el campeón lo estaba esperando. Aunque Cody cayó presa de un candado del austriaco, tras un forcejeo logró sacar a Gunther del ring y le advirtió: «Soy fácil de encontrar y difícil de vencer«. La confrontación quedó abierta de cara al evento en Italia.