Royce Keys derrotó Tama Tonga en medio del resquebrajamiento de los MFTs

Royce Keys logró una importante victoria sobre Tama Tonga, aprovechando la falta de apoyo de sus propios compañeros.

► Momentos clave

Aunque Royce inició con bastante fuerza, Tama Tonga logró algo de ofensiva y sacó del ring a su rival, esperando que afuera Talla Tonga lo atacara. Sin embargo, Solo Sikoa impidió la interferencia exterior, lo que frustró visiblemente a Tama. Esa distracción permitió a Royce aplicarle una contralona sobre el borde del ring, aunque luego falló una embestida e impactó contra las escaleras metálicas.

Tama resistió los embates de Royce durante un buen tramo y logró encontrar una apertura para conseguir alguna cuenta de dos. Más tarde volvió a sacar a Royce del ring, pero ni Solo ni Talla Tonga hicieron nada para ayudarlo, dejándolo solo frente a su rival. Al regresar al encordado, Royce logró frenar el ímpetu de Tama Tonga y lo azotó con su Powerbomb para lograr la victoria por cuenta de tres.

La falta de apoyo del resto de los MFTs fue determinante en el resultado, mostrando una vez más las fisuras dentro del grupo.