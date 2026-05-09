Tiffany Stratton retuvo el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE ante Kiana James

Esta noche, en la primera lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Tiffany Stratton logró vencer a Kiana James para retener su título, el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

Tiffany empezó dominando con lazo al cuello, luego una patadota para James, quien reaccionó y la mandó duro contra el poste del esquinero.

James atacó a Tiffany con una patada a la rodilla y luego le azotó la rodilla varias veces, la pisoteó, la azotó contra el esquinero y le cayó encima en las sogas.

Más adelante, Stratton reaccionó con machetazos al pecho y patadas voladoras.

El final llegó cuando Tiffany fue sorprendida con una rodada a espaldas, pero como el réferi estaba distraído con Giulia, quien se había ido momentos antes a reclamar algo a la ceja del ring, no pudo contar.

Stratton atacó a Giulia y luego, le dio un golpe con el antebrazo a Kiana y le cayó encima con su Prettiest Moonsault Ever para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, una enojada Kiana James, pese a ser asistente de Giulia, le reclamó e intercambiaron palabras. ¿Qué pasará aquí?