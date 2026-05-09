Lucha Libre AAA se emite este sábado grabado desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro, arena con capacidad para 2,031 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Mini Vikingo venció a Hijo del Vikingo (*** 1/2) Rey Fénix venció a Laredo Kid (**** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

¡La Catalina debuta oficialmente en el ring de AAA! La Diva del Ring llegó con el objetivo declarado de ir por el Campeonato Reina de Reinas que posee Flammer, y su primer obstáculo para avanzar hacia dicho objetivo será la británica Jessy Jackson, y no es un obstáculo menor. La Catalina tendrá que demostrar que hay sustancia real más allá de su carisma. Necesita una victoria limpia y dominante para sostener sus pretensiones. ¿Logrará la chilena ser del agrado del público de AAA?

Está programada una amenaza triple con Lince Dorado, Octagón Jr. y Cruz del Toro, tres de los más versátiles y aéreos del elenco. Lince Dorado lleva semanas buscando un resultado de peso. Octagón Jr. tiene la ventaja del público local que lo conoce y lo respeta. Cruz del Toro es el factor imprevisible.

Además, veremos un cara a cara entre Psycho Clown y Pagano. El primero convocó públicamente a su compañero para aclarar todos los sucesos extraños de meses pasados. Esto puede ser el inicio de la rivalidad más física y destructiva de la temporada.