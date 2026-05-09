Trepidante choque entre CMLL y MLW; Templario se corona

El Consejo Mundial de Lucha Libre inició un intenso mes de mayo del que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

El mes comenzó con un gran evento donde se confrontaron los elementos del CMLL y de su socia estadounidense MLW, dando como resultado, duelos inéditos que fueron muy emocionantes.

También es importante señalar el debut de la Comandante como réferi, sumándose a La Vaquerita y Thelma Barrón, como elementos femeninos que imparten justicia sobre el ring.

En noticias no tan agradables, se dio a conocer el fallecimiento de Guillermina Zarzosa “La Cavernaria”, la aficionada más leal de la lucha libre mexicana.

Pero no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 01/mayo/2026

Calavera Jr. I y Calavera Jr. II no tardaron en “subir al trineo” a Ikuro Kwon y Okumura y abrieron la función de CMLL vs MLW con una victoria que encendió a la afición.​​​​​​​

El regreso de Lady Frost a la Arena México no tuvo el final que esperaba. La representante de MLW puso todo de su parte, pero la fortaleza de Olympia fue superior y le dio al CMLL un triunfo.

El Campeonato Mundial de MLW fue defendido con éxito. Shotzi puso a prueba su jerarquía ante Garra Negra y respondió con autoridad, reteniendo su cetro.

Los Infernales lo intentaron, pero The Skyscrapers mostraron demasiado poderío. Bishop Dyer y Donovan Dijak impusieron su superioridad física sobre Averno y Euforia y retuvieron el Campeonato de Parejas de MLW.

Neón ganó la batalla en las alturas. El duelo aéreo ante Diego Hill lo tuvo todo, pero el lance espacial del integrante del Sky Team fue el argumento definitivo que cerró el combate.

Austin Aries y Trevor Lee los pusieron contra las cuerdas, pero Soberano Jr. y Ángel de Oro tienen demasiado corazón. La dupla del CMLL resistió el dominio rival, sacó la casta en el momento decisivo y se quedó con la victoria.

Templario escribió su nombre en la historia esta tarde. El Guerrero León superó y destronó a Kushida coronándose como el nuevo Campeón Mundial Medio de MLW.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Ikuro Kwon y Okumura (8:02)

2) Olympia venció a Lady Frost (9:31)

3) Campeonato Femenil MLW: Shotzi © venció a Garra Negra (7:37) defendiendo el título

4) Campeonato de Parejas MLW: Bishop Dyer y Donovan Dijak © vencieron a Averno y Euforia (14:37) defendiendo el título

5) Neón venció a Diego Hill (7:50)

6) Ángel de Oro y Soberano Jr. vencieron a Austin Aries y Trevor Lee (14:16)

7) Campeonato de Peso Medio MLW: Templario venció Kushida © (22:53) conquistando el titulo

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Sábado de Arena Coliseo – 02/mayo/2026

Marcela y Skadi superaron la intensa resistencia de Metálica y Princesa Sugehit y con su acoplamiento se convirtieron en las vencedoras del encuentro de Amazonas.

The Skyscrapers (Bishop Dyer y Donovan Dijak) desplegaron todo su poderío sobre Los Gemelos Diablo I y II y los aniquilaron en el tercer duelo de la noche.

Black Tiger e Ikuro Kwon agotaron todos sus recursos, pero Diego Hill y Blue Panther tuvieron la última palabra. El vínculo entre mentor y discípulo funcionó a la perfección.

Volador Jr. y Trevor Lee se encontraron en un trepidante Match Relámpago y fue el luchador mexicano quien encontró el momento justo para llevarse el triunfo

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Carnifice, Feroz, Troglodita vencieron a Astro Boy Jr., Camaleón Jr., Fury Boy (12:10)

2) Marcela y Skadi vencieron a Metálica y Princesa Sugehit (18:20)

3) Bishop Dyer y Donovan Dijak vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II (10:52)

4) Blue Panther y Diego Hill vencieron a Black Tiger y Ikuro Kwon (14:00)

5) Match Relámpago: Volador Jr. venció a Trevor Lee (9:52)

6) Austin Aries y Kushida vencieron a Templario y Titán (18:02). Kushida beat Titan.

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• Domingo Familiar de Arena México – 03/mayo/2026

Skadi, India Sioux y Kira pusieron su jerarquía de Campeonas Nacionales sobre el ring y se impusieron con autoridad ante Zeuxis, Olympia y Valkyria en una batalla de Amazonas.

La victoria de El Terrible, Explosivo y El Elemental tuvo la complicidad de Máquina Letal, quien apareció de forma ilegal para inclinar la balanza a su favor en su duelo ante Xelhua, Star Black y Fugaz en dos caídas al hilo.

Máscara Dorada es el luchador del momento. El Campeón Universal del CMLL puso su mejor versión en la gran final del Torneo Cibernético, superó a Austin Aries y le entregó al CMLL un triunfo sobre MLW que la afición de Arena México celebró a lo grande.​​​​​​​​​​​​​​​​

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Brillante Jr. y Diamond vencieron a Disturbio y Robin

2) El Cobarde y Guerrero Maya Jr. vencieron a Hombre Bala Jr. y Rey Bucanero

3) India Sioux, Kira, Skadi vencieron a Olympia, Valkiria, Zeuxis

4) El Elemental, Explosivo, Terrible vencieron a Fugaz, Star Black, Xelhua por DQ

5) Torneo Cibernético – CMLL vs MLW: Akuma, Averno, Black Tiger, Flip Gordon, Máscara Dorada, Neón, Templario vencieron a Austin Aries, Bishop Dyer, Diego Hill, Donovan Dijak, Ikuro Kwon, Kushida, Trevor Lee

Orden de eliminación: Akuma (vía Dijak), Kwon (Black Tiger), Flip (Lee), Averno (Dyer), Hill (Neon), Lee (Dorada), Tiger (Kushida), Dyer (Dorada y Templario), Dijak (Neon), Neon (Kushida), Templario (Aries), Kushida (Dorada), Aries (Dorada) quedando Máscara Dorada como el ganador.

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 04/mayo/2026

Las estrella internacionales de MLW llegaron a Puebla, donde Xelhua mostró su gran técnica para superar a Kushida.

Austin Aries y Trevor Lee fueron implacables ante la dupla conformada por Ángel de Oro y Mascara Dorada.

En el turno principal, se disputó la Copa Cinco de Mayo. Se enfrentaron ocho luchadores mexicanos contra ocho luchadores de MLW en un torneo de eliminación de naciones, donde Esfinge fue quien se alzó con el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Asturiano y Makro vencieron a Multy y Rencor (9:34)

2) Astro y Meyer vencieron a Prayer y Rey Apocalipsis (12:36)

3) Match Relámpago: Okumura venció a Stigma (7:51)

4) Xelhua venció a Kushida por DQ (11:43).

5) Austin Aries y Trevor Lee vencieron a Ángel de Oro y Máscara Dorada

6) Copa Cinco de Mayo: Bárbaro Cavernario, Difunto, Esfinge, Titán vencieron a Bishop Dyer, Diego Hill, Donovan Dijak, Ikuro Kwon

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• Martes de Arena México – 05/mayo/2026

Las Bestias del Diablo no encontraron la fórmula para contener los vuelos de Capitán Suicida, Star Jr. y Fugaz en el evento especial de la noche.

Titán encontró el momento preciso, aplicó una poderosa cruceta a las piernas de Flip Gordon y se llevó el Match Relámpago que enfrentó a dos de los más espectaculares gladiadores del momento.

Kushida y Yutani recurrieron a las malas artes para llevarse el triunfo. El despojo de la máscara de Templario fue el golpe definitivo que selló la victoria japonesa ante El Guerrero León y Máscara Dorada.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Blue Shark y El Vigia vencieron a Makará y Poseidón (10:40)

2) Match Relámpago: Magia Blanca venció a Felino Jr. (9:38)

3) El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma (14:17)

4) Capitán Suicida, Fugaz, Star Jr. vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (16:30)

5) Match Relámpago: Titán venció a Flip Gordon (8:51)

6) Kushida y Yutani vencieron a Máscara Dorada y Templario (13:45).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 05/mayo/2026

Jarochita y Kira mantuvieron el control del combate para resolver a su favor ante la rudeza de Dark Silueta y Hécate en el evento especial de talento femenil.

Blue Panther llevó la lucha a su terreno y, con oficio puro, logró neutralizar a El Alquimista del Ring en un duelo de alta escuela.

Ikuro Kwon, Austin Aries y Trevor Lee apostaron por la presión constante y terminaron por desarmar al Galeón Fantasma —Furia Roja, Barboza y Difunto— en la lucha semifinal, otorgándole el triunfo a MLW.

Altura y potencia: The Skyscrapers (Bishop Dyer y Donovan Dijak) junto a Diego Hill, encontraron el quiebre para dejar atrás a Euforia, Averno y Rey Bucanero en la lucha final, poniendo en alto el nombre de MLW.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Exterminador, Infierno, Maléfico vencieron a Abigor la Pesadilla, Cowboy, Eclipse Jr.

2) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Rav, Shezmu, Temerario

3) Adrenalina, Brillante Jr., Fantástico vencieron a Arlequín, Black Boy, Cris Skin

4) Kira y La Jarochita vencieron a Dark Silueta y Hecate

5) Blue Panther venció a Hechicero

6) Austin Aries, Ikuro Kwon, Trevor Lee vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja

7) Bishop Dyer, Diego Hill, Donovan Dijak vencieron a Averno, Euforia, Rey Bucanero

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 08/mayo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 09/mayo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 10/mayo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 11/mayo/2026

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– Martes de Arena México – 12/mayo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 12/mayo/2026