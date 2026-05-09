AEW se presenta en el SoFi Center en Palm Beach Gardens, Florida, coliseo con capacidad para 1,500 aficionados, y casa de los Boston Common Golf de la TGL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW – ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (c) venció Juice Robinson (**** 1/2) DOUBLE JEOPARDY MATCH: Orange Cassidy venció a Dax Harwood (****) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Bryan Keith (****) Hikaru Shida y Kris Statlander vencieron a Mina Shirakawa y Harley Cameron (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Kevin Knight (**** 1/2)

►Este sábado en AEW Fairway to Hell

Una hora, tres luchas, dos títulos en juego. AEW presenta su especial Fairway to Hell, desde la costa de Florida. En la lucha principal, Darby Allin expondrá el Campeonato Mundial AEW ante PAC, quien el miércoles pasado se encontró a Allin en backstage y le recordó que su marcador personal está 2 a 1 a su favor, razón de peso para solicitar esta oportunidad. Así que Allin además de defender el título, tiene una cuenta personal que saldar. En su corto reinado, Allin acumula tres defensas —ante Tommaso Ciampa, Brody King y Kevin Knight—, y su cuerpo acumula más daño con cada combate. ¿Sobrevivirá a la furia de The Bastard?

‘Jungle’ Jack Perry expondrá el Campeonato Nacional AEW ante Mark Davis. Será la cuarta defensa de Perry, quien ha encontrado un ritmo de trabajo semanal. En su vídeo promocional previo al combate, declaró: «No me importa lo grande, lo malo o lo peligroso que creas ser, porque ya te vencí una vez y lo volveré a hacer. Solo hay un techo para uno de nosotros, y yo estoy en la cima de la montaña».

Además, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) entrarán en acción. Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW llevan semanas siendo la unidad más dominante de la división femenil, con un reinado que ha aplastado sistemáticamente a cada equipo que se ha puesto delante.