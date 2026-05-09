SmackDown: Ricky Saints venció a Matt Cardona

Esta noche, en la tercera lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Matt Cardona se enfrentó y cayó ante «Absolute» Ricky Saints.

► Momentos clave

La lucha empezó con los dos en toma de réferi; luego, Ricky conectó una tacleada de hombro. Ricky buscó las sogas, pero le dieron un derechazo y lo mandaron con azotón contra el esquinero.

Ricky luego intentó evitar la Woo! Woow! Kick, pero Matt lo sorprendió con patadas voladoras.

El final de la lucha llegó cuando Ricky Saints sobrevivió a una cuenta de dos tras un Rough Ryder, y logró ganar con una combinación de Tornado DDT y su remate final, su destroza caras Roshambo para ganar.