SmackDown: Talla Tonga venció a Damian Priest | ¿Y Royce Keys, en qué bando está?

Esta noche en la segunda lucha de WWE SmackDown, vimos cómo Damian Priest cayó ante Talla Tonga de los MFT’s.

► Momentos clave

Sí, porque el grupo sigue, pese a todos los despidos recientes. La lucha empezó con Priest atacando con codazos a Talla y llevándolo a la lona, donde le dio más codazos y golpes con el antebrazo.

Tallar reaccionó con una Pelé Kick y logró mandar a Priest contra el esquinero; luego, Talla azotó a Priest contra la mesa de comentaristas.

Priest luego atacó con patada giratoria a la cabeza a Talla, tras una botaza y un derechazo, y salió del ring.

Priest luego saltó sobre las escaleras metálicas y atacó con puñetazos a Talla en la cabeza.

El final llegó cuando Tama Tonga tomó a R-Truth, Solo Sikoa quería hacerle el Samoan Spike, pero Priest lo salvó.

Priest se distrajo diciéndole algo a R-Truth y Talla Tonga le dio un derechazo, lo metió al ring y con un T-Bomb Chokeslam ganó por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, los MTF’s rodearon a Priest y R-Truth, los iban a atacar, pero sonó la música de Royce Keys.

Keys, a quien Solo Sikoa cree que puede reclutar, se quedó parado, sin hacer nada, por lo que Solo, para evitar confrontaciones y que Royce no pueda unirse a ellos, dio la orden a los MTF’s de marcharse.