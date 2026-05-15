Cinco meses sin un evento especial de ROH propiamente dicho son bastantes meses, aunque desde Final Battle 2025 la empresa conjuntara con MLP aquel Global Wars Canada el pasado marzo.

Por fortuna, ROH vuelve a situar en primavera la celebración de Supercard of Honor, cuya decimonovena entrega está prevista para realizarse este viernes 15 de mayo sobre el Wicomico Youth and Civic Center de Salisbury (Maryland, EEUU). Aunque la pregunta es si realmente se echaba de menos una gran cita de ROH.

Comenté en mi review del episodio especial de ROH de esta semana cómo cada día me resultaba más evidente la condición de producto «B» que tiene para Tony Khan la casa del honor. Khan compró la empresa en 2022 con la supuesta intención de mantener vivo su legado, pero el tiempo ha hecho palpable que se trató básicamente de una estrategia comercial en pos de evitar que WWE posase sus manos sobre ella. Y de resultas, justificar las contrataciones de tantos talentos para formar una suerte de «roster» propio… con matices.

Porque observando el historial del grandes eventos de ROH en la «Khan Era», la empresa siempre ha recurrido a nombres habituales de AEW u otros escenarios amigos para dotarlos de mayor caché. El año pasado, Supercard of Honor tuvo, por ejemplo, un estelar con Bandido y Konosuke Takeshita, una lucha por el Campeonato Mundial Femenil entre Athena y Thunder Rosa, y albergó las implicaciones de Blue Panther o Miyu Yamashita. Esto, claro está, igualmente repercutía en la calidad y apreciación del show (aquel Bandido vs. Takeshita fue uno de los mejores duelos del 2025). Con el inminente Supercard of Honor, dicho factor parece perderse, con un cartel menos notorio que de costumbre.

En positivo, podríamos considerarlo un potencial cambio de guardia. Athena, tras casi tres años y medio como Campeona Mundial ROH, deberá poner su estatus en liza contra Yuka Sakazaki, Trish Adora, Billie Starkz, Maya World y Zayda Steel. Bandido, tras 13 meses como Campeón Mundial ROH, se mide al pujante (y muy rudo) Blake Christian, quien tiene bien cubiertas sus espaldas gracias a Jay Lethal y Lee Johnson. Red Velvet hace lo propio con el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ante Viva Van; mientras Deonna Purrazzo se juega su Campeonato Femenil Puro frente a Diamanté. En negativo, podríamos considerarlo un paso atrás, sobre todo cuando la ROH actual no se caracteriza por hacer lucir importantes a sus luchadores y luchadoras.

Christian supone un interesante retador para Bandido, y seguramente veamos un notable choque, pero su ascenso se da de manera errática, por demorada, y en lo que llevamos de 2026 el «Vanilla Baby» sólo ha sumado una victoria individual… ante Evil Uno (vista ayer). Por su parte, la última defensa de Bandido hasta ahora se remonta a Final Battle 2025, y el azteca únicamente se ha dejado ver por ROH un par de veces durante el año. Esta es la construcción del aparente «main event» de Supercard of Honor.

No obstante, ROH quizá reserve tal hueco para el mencionado combate de Athena, trigésima quinta defensa de «The Fallen Goddess». Debería, pues al menos su elaboración contuvo varios combates clasificatorios y cierta narrativa personificada principalmente en Maya World y Billie Starkz, gladiadoras con la que Athena guarda hostialidades de relativa extensión, en especial la segunda, su «amienemiga» por antonomasia. Y aunque se agradezca esta novedad (la campeona nunca ha defendido su oro en una lucha multitudinaria), Starkz vuelve a la misma órbita por enésima vez y ninguna de las retadoras luce con el estatus suficiente a la hora de representar una verdadera amenaza al mayor reinado de la historia de ROH, considerando todo el currículo de defensas. Claro que, no descarten que la compañía apriete el gatillo y se produzca un cambio titular.

Viva Van supone una apuesta no menos curiosa como aspirante al cetro femenil televisivo. Su trayectoria en ROH consistía en derrota tras derrota desde que comenzara a competir allí en 2023, hasta que en el episodio semanal del pasado 30 de abril estrenó su particular casillero al imponerse a Sara León. Y paren de contar. Véase, un «récord» de 1-17.

Sí posee estadística más creíble Diamanté, merecedora ya de alguna oportunidad titular, pero salta a la vista que busque el Campeonato Femenil Puro y su bagaje bajo tales reglas se reduzca a un insulso duelo contra Rachael Ellering casi dos meses atrás. Daría para artículo aparte el perezoso trabajo de impulso al mencionado oro por un uso muy poco inspirado de la estipulación.

Tampoco anda sobrado de promoción el equivalente varonil, aunque al menos, el retador de Lee Moriarty será Ace Austin, aportando un extra de notoriedad por su estimable presencia en AEW. Otro tema sería enumerar qué méritos ha hecho realmente para ganarse una lucha titular, con apenas tres implicaciones competitivas en la marca.

Mejor no buscar tampoco demasiadas explicaciones sobre la primera defensa de AR Fox, luego de que lo viéramos ayer hacerse con el Campeonato Mundial de Televisión al derrocar a Nick Wayne. Lio Rush, veremos si en su versión «Blackheart», se sitúa en primera línea, otorgando igualmente cierto «star power» a la función.

Y por si no hubiera bastantes oros en ROH, Mark Davis, también estrenándose como monarca, buscará conservar el Campeonato Nacional AEW ante Xelhua, ausente del producto desde el pasado enero. Imagino que el mayor beneficiado de esta lucha será el mexicano. Una buena actuación podría hacerle debutar próximamente en AEW, cuando parece que tiene contrato dual con los Élite y el CMLL.

Como único combate no titular (indicativo de que la introducción de campeonatos se convierte en un recurso fácil para eludir un «bookeo» concienzudo), Nigel McGuinness desempolva de nuevo las botas en respuesta hacia un reto abierto de Josh Woods; punto de Supercard of Honor, a priori, que más se presta al disfrute puro, nunca mejor dicho, pues el simple hecho de tener a McGuinness ya constituye en sí todo un acontecimiento, por encima de cualquier rivalidad.

Blake Christian, Maya World, Zayda Steel, Viva Van, Diamanté, Ace Austin, Lio Rush y Xelhua. Como retadores en el evento de una promotora «indie» serían una gran baza, ya que todos aseguran luchas decentes. Pero a ROH, con un show semanal en el que apoyarse, debe exigírsele un poco más. Un servidor en ningún momento presenta queja alguna sobre el factor «in-ring», presupongo que estimable en Supercard of Honor, como suele ser habitual cada vez que la empresa produce una de sus citas de postín. ROH, sin embargo, no merece ser una promotora con un buen show cada cuatrimestre.

► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Blake Christian

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Athena (c) vs. Yuka Sakazaki vs. Trish Adora vs. Billie Starkz vs. Maya World vs. Zayda Steel

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox (c) vs. Lio Rush

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Viva Van

CAMPEONATO PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Lee Moriarty (c) vs. Ace Austin

CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Deonna Purrazzo (c) vs. Diamanté

LUCHA DE REGLAS PURAS: Nigel McGuinness vs. Josh Woods

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