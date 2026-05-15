Juez mantiene el anonimato de los Ring Boys en la demanda contra WWE y los McMahon

Los ex «ring boys», los jóvenes que eran reclutados para armar los rings de WWE en los ochentas, mismos que acusan haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores de edad, podrán continuar usando pseudónimos «John Doe» ante el público. Así lo determinó el juez federal James K. Bredar en un fallo emitido el jueves en el Tribunal de Distrito de Maryland.

El magistrado rechazó la solicitud de Vince McMahon y su esposa Linda McMahon (actual Secretaria de Educación de EE.UU.), quienes pedían que los demandantes revelaran públicamente sus nombres reales. WWE y TKO Group Holdings, también demandadas, no se opusieron a que los demandantes mantuvieran el anonimato.

Según el fallo de 11 páginas, aunque existe cierto riesgo para los demandados al permitir el anonimato, éste no supera el riesgo que enfrentarían los demandantes si se revelan sus identidades. El juez destacó dos factores clave: El tema del caso —abusos sexuales en la infancia— es especialmente sensible y personal. Existe un alto riesgo de re-traumatización y daño psicológico si los nombres salen a la luz pública, ya que muchos de los afectados no han contado su historia ni siquiera a sus familiares más cercanos.

Los nombres reales de los demandantes ya fueron revelados confidencialmente a los demandados al inicio del caso y podrán compartirse con testigos e investigadores bajo un acuerdo de protección que las partes deberán presentar en los próximos 30 días.

► Antecedentes de la demanda

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Los demandantes, ahora hombres de alrededor de 50 años, alegan que fueron reclutados por el fallecido anunciador Mel Phillips para armar el ring, acusan a Phillips de abusos sexuales. Uno de ellos señala además abusos por parte del también fallecido Pat Patterson. La demanda acusa a Vince y Linda McMahon, así como a WWE, de negligencia: sabían o debían haber sabido del riesgo y no tomaron medidas para proteger a los jóvenes.

En diciembre de 2025, el juez permitió que siete de las ocho demandas principales avanzaran a la fase de recopilación de pruebas y deposiciones. Posteriormente, tres ex ring boys más se unieron al caso gracias a la publicidad generada.

► Argumentos de los McMahon y resolución

Vince y Linda McMahon argumentaron que el anonimato les ponía en desventaja para localizar testigos que pudieran ayudar a su defensa, especialmente porque la publicidad ya había atraído a nuevos demandantes. El juez reconoció esta dificultad, pero consideró que no era tan grave como alegaban.

Bredar rechazó además la petición de Vince McMahon de prohibir declaraciones públicas de los demandantes y sus abogados durante el proceso. Sin embargo, advirtió que si los demandantes revelan su identidad (directa o indirectamente), podrían perder el derecho al anonimato. También dejó claro que cualquier filtración a la prensa violaría el futuro acuerdo de protección.