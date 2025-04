Vince McMahon y WWE responden a la demanda de Ring Boys

Solo unas horas atrás leíamos la respuesta de Linda McMahon a la demanda de Ring Boys -cinco ex ayudantes de la WWE que alegan que el ex anunciador Mel Phillips, quien falleció en 2012, abusó sexualmente de ellos durante la década de los 80- indicando que la misma debería ser desestimada porque ella no tiene una conexión significativa con el estado de Maryland, donde se presentó.

► La misma estrategia

La misma estrategia que siguen, por separado, con ella y entre ellos, Vince McMahon y la WWE en sus respectivas respuestas, como informa Brandon Thurston de POST Wrestling:

WWE y Vince McMahon respondieron por separado a la demanda de los «ring boys» en nuevos documentos judiciales. Sus mociones, presentadas el martes en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland, siguen una moción similar presentada anteriormente por Linda McMahon.

La empresa y su exdirector ejecutivo argumentan, al igual que lo hicieron los abogados de Linda McMahon, que el caso debe ser desestimado por falta de jurisdicción en Maryland, donde la Ley de Víctimas Infantiles de 2023 recientemente eliminó cualquier estatuto de limitaciones para demandas civiles relacionadas con abuso sexual infantil o negligencia que condujo a dicho abuso.

En documentos separados, WWE y Vince McMahon argumentan que no tienen vínculos significativos con Maryland y rechazaron las acusaciones de los demandantes, quienes son cinco personas identificadas como John Doe que alegan haber sido abusadas sexualmente en la década de 1980 por el exanunciador de ring Mel Phillips, incluso en ocasiones en Maryland cuando la WWF realizaba eventos en ese estado. Supuestamente, Phillips reclutaba a menores para armar los rings de lucha y realizar otros mandados.

Phillips murió en 2012, y los ex «ring boys» buscan responsabilizar a los McMahon y a la WWE por la presunta negligencia que, según ellos, permitió que fueran abusados. Linda y Vince McMahon eran los principales ejecutivos de la WWF durante la década de 1980.

Los demandantes afirman que Phillips fue despedido por la WWF en 1988 debido a su conducta, pero luego fue recontratado poco después con la instrucción de que “se mantuviera alejado” de los menores de edad. Esa y otras afirmaciones presentadas por los ex «ring boys» buscan respaldar el argumento de que la empresa y sus principales ejecutivos debieron haber sabido que Phillips los estaba abusando.

“Los demandantes parecen haber elegido Maryland como su jurisdicción preferida en un intento de beneficiarse de la recientemente promulgada Ley de Víctimas Infantiles de Maryland de 2023”, afirmaron los abogados de WWE en la presentación judicial. “Pero las reclamaciones de los demandantes no pertenecen allí.”

Los abogados de Vince McMahon fueron más contundentes.

“Cinco adultos no identificados —ninguno de los cuales es de Maryland— han acudido a esta jurisdicción alegando hechos de hace décadas, de los años 80, en un intento de beneficiarse de la reciente Ley de Víctimas Infantiles de Maryland (MCVA) de 2023.”

Los abogados de McMahon argumentan que, si bien la MCVA puede haber eliminado los plazos para presentar demandas de este tipo, no elimina el requisito de que el tribunal tenga jurisdicción adecuada sobre los demandados.

Los abogados de McMahon niegan que él tuviera conocimiento o participación alguna en los abusos, y califican la demanda como una recopilación de fuentes poco confiables.

“La demanda intenta fabricar ese conocimiento citando un amplio catálogo de prensa negativa, opiniones infundadas, especulaciones y testimonios de oídas a múltiples niveles provenientes de un revoltijo de personajes (muchos de los cuales están fallecidos).”

WWE y su empresa matriz, TKO Group Holdings, también cuestionan si pueden ser consideradas responsables. En su presentación, argumentan que la demanda trata incorrectamente a ambas como si fueran intercambiables con la “entidad ahora inexistente” World Wrestling Federation—nombre de la empresa WWE hasta 2002. Además, TKO fue creada en 2023 tras la fusión de WWE con UFC.

Los abogados de WWE, del bufete Paul Weiss, afirman que los demandantes no alegaron correctamente la “responsabilidad del sucesor”, que es el concepto legal que permitiría demandar a una nueva empresa por las acciones de su predecesora. Sostienen que la demanda no establece por qué WWE o TKO deberían ser consideradas responsables por la conducta del personal de la WWF en los años 80.

WWE califica las declaraciones de los demandantes sobre la responsabilidad del sucesor como “alegaciones meramente concluyentes y superficiales”.

En su demanda presentada en octubre, los abogados de los ex ring boys afirmaron:

“Como entidades sucesoras, WWE y TKO adquirieron todos los activos y pasivos de la entidad WWF y, por lo tanto, son responsables por la conducta de los directivos, agentes y empleados que ocurrió en el curso y ámbito de su empleo y/o en el desarrollo del negocio y la marca WWF.”

Sobre el tema de la jurisdicción, WWE y TKO argumentan que no están constituidas en Maryland, no operan allí y que solo dos de los cinco demandantes alegan haber sido abusados en ese estado.

«Esto es especialmente cierto en el caso de John Does 1, 2 y 3—ninguno de los cuales alega de manera creíble una conexión entre sus reclamos y alguna operación comercial de WWF (o WWE) en Maryland,” afirma la moción.

Vince McMahon también sostiene que el tribunal federal de Maryland no tiene jurisdicción sobre él. Sus abogados señalan que ha sido residente de Connecticut por mucho tiempo y que no realizó ninguna acción en Maryland relacionada con los reclamos de los demandantes.

WWE también afirma que la supuesta contratación de los demandantes por parte de Phillips no vincula a la empresa con los ex ring boys.

“Por el contrario, la demanda alega que fue Phillips quien contrató a los demandantes y que fue Phillips quien les pagó por el trabajo que les solicitó,” declaran los abogados de la empresa, argumentando que no existía una relación laboral formal entre los menores y la compañía, y que por lo tanto, la empresa no tenía una obligación legal de cuidado hacia ellos.

Al enfocarse primero en el tema de la jurisdicción, en lugar de disputar directamente las alegaciones de abuso, los demandados podrían lograr que el caso se desestime sin tener que pasar por el proceso de discovery (fase de recopilación de pruebas). Si el tribunal aprueba las mociones para desestimar, podría ser difícil o incluso imposible que los demandantes continúen el litigio en otra jurisdicción. Aunque alegan haber sido abusados por Phillips en múltiples estados, la mayoría de los demás estados de EE.UU. tienen estatutos de limitaciones que podrían impedir que presenten sus reclamos allí.

Los demandados solicitaron una audiencia sobre sus mociones, la cual aún no ha sido programada por el juez James K. Bredar.

Los abogados de los cinco demandantes aún no han respondido ante el tribunal. Una solicitud de comentarios enviada por POST Wrestling al bufete que los representa no fue respondida de inmediato.

Embed from Getty Images